Lazio-Napoli, i biancocelesti celebrano i 120 anni di storia: coreografia da brividi [GALLERY e VIDEO]

La Lazio ha da poco celebrato i 120 anni di storia. Il club e i tifosi hanno voluto continuare a festeggiare anche allo Stadio Olimpico. In occasione della gara contro il Napoli, valevole per la diciannovesima e ultima giornata d’andata di Serie A, la Curva Nord ha omaggiato i protagonisti della storia laziale. Spiccano i personaggi storici della Polisportiva biancoceleste: da Carlo Pedersoli a Fausto Coppi, da Piola a Chinaglia, fino a Nesta, Simone Inzaghi e Lulic. In basso i VIDEO, in alto la FOTOGALLERY della coreografia da brividi della Lazio.

