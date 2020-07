La Lazio non muore mai: Immobile risponde a Belotti, ma è Parolo a decidere contro il Torino [FOTO]

La Lazio non muore mai. Gli uomini di Simone Inzaghi dimostrano grande carattere, si tratta di una squadra che può lottare fino alla fine per vincere lo scudetto. Prova comunque interessante per il Torino che ha giocato con grande grinta contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico, a preoccupare è però la classifica per evitare la retrocessione. Partenza sprint per i padroni di casa che passano in vantaggio, tocco di mano di Immobile e l’arbitro fischia un calcio di rigore, dal dischetto Belotti non sbaglia.

La squadra di Inzaghi prova a prendere il pallino del gioco, ma gli attaccanti sembrano poco lucidi, soprattutto Immobile (out contro il Milan, così come Caicedo per squalifica). Nella ripresa la partita cambia, grande giocata di Luis Alberto e proprio Immobile ristabilisce la parità. Il Torino si chiude nella metà campo, i frutti per gli ospiti arrivano a 73′: tiro di Parolo che viene deviato e beffa Sirigu per l’1-2. Nel finale il risultato non cambia più, la Lazio si porta a 68 punti, Torino fermo a 31.