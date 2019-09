Lazio-Parma 2-0, le pagelle di CalcioWeb: grande partita di Luiz Felipe [FOTO]

Lazio-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa con iL botto la 4^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Parma, la squadra di Simone Inzaghi ha riscattato le ultime due sconfitte in campionato ed Europa League, niente da fare per la squadra di D’Aversa che continua nel momento di difficoltà. A sbloccare il match è stato Immobile su assist di Luis Alberto, nel secondo tempo clamorosa lite proprio tra Immobile e Inzaghi, l’attaccante nervoso per la sostituzione con Caicedo. A chiudere definitivamente i conti è stato Marusic su assist di Mikinkovic-Savic. Finisce 2-0, bene la Lazio che si riscatta. In alto la fotogallery.

Lazio-Parma, le pagelle di CalcioWeb:

LAZIO – Strakosha 6.5; Luiz Felipe 8, Acerbi 7, Radu 6; Marusic 8, Milinkovic 7, Leiva 6.5 (Dal 74′ Parolo s.v.), Luis Alberto 6.5, Lulic 6 (Dall’85’ Jony); Correa 6.5, Immobile 7 (dal 63′ Caicedo 5.5).

PARMA – Sepe 6; Darmian 5.5, Iacoponi 5.5, Bruno Alves 6, Giu. Pezzella 5; Hernani 6, Brugman 6 (Dal 79′ Sprocati s.v.), Barillà 6; Kulusevski 5.5; Inglese 6 (dall’85’ Cornelius s.v.), Gervinho 5 (Dal 75′ Karamoh s.v.).