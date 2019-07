Lazio, presentate le nuove maglie: tutto lo spettacolo della prima e della terza divisa [FOTO e VIDEO]

La Lazio ha scelto celeste, blu navy e rigato per le nuove maglie. Presentate le divise della prossima stagione con un VIDEO postato sui social. Svelate soltanto le divise “Home” e “Thirdy“, mentre per la “Away” ci sarà da attendere i giorni del ritiro di Auronzo di Cadore. La nuova ‘Home’ ha il collo alla coreana con bordo in maglieria. E’ celeste con righe orizzontali, Il backneck è personalizzato con logo e motto del club, ‘Noi l’amiamo e per lei combattiamo’. Sul petto, a destra, in silicone blu navy il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo scudetto della S.S.Lazio. Sopra lo scudetto la coccarda tricolore a celebrare la conquista della Coppa Italia 2019 lo scorso 15 maggio. Gli shorts sono bianchi con coulisse in blu navy e puntali celesti, i calzettoni sono bianchi con righe orizzontali celesti e al centro.

La ‘Third‘ è sostanzialmente simile alla Home con collo alla coreana con bordo in maglieria e si differenzia per la scelta cromatica: la maglia è infatti tutta blu navy con righe orizzontali, tono su tono, e dettagli celesti nei bordi manica e sul fondo. Celeste è anche il Macron Hero applicato sul petto a destra, mentre a sinistra spicca lo stemma della S.S.Lazio. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.