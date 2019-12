Lazio, che recupero! I biancocelesti ne fanno due nell’extra-time e battono il Cagliari: vetta a -3 [FOTO]

Cagliari-Lazio – All’ultimo respiro la Lazio passa sul campo del Cagliari e vola a -3 da Juventus e Inter. Clamorosa rimonta della squadra di Simone Inzaghi che trova due gol in pieno recupero con Luis Alberto e Caicedo e rimonta l’iniziale vantaggio di Simeone.

E’ la Lazio a partire meglio con Immobile che strozza il sinistro dopo 2 minuti. Al settimo il Cagliari passa: rimessa laterale di Lykogiannis, sponda di Joao Pedro e sinistro al volo di Simeone per lo splendido vantaggio dei sardi. La Lazio prova a riprendere in mano il gioco ma i pericoli per Rafael latitano. E’, invece, il Cagliari a sfiorare il raddoppio con il sinistro di Nainggolan parato da Strakosha. Egoista il belga che ignora Simeone tutto solo sulla sinistra.

Nella ripresa stesso copione. La Lazio prova ad impensierire la difesa di Maran, crea ma spreca. L’occasione migliore è per il Cagliari con Simeone che sparacchia alto dopo un bel contropiede. In pieno recupero arriva il pareggio di Luis Alberto, che sfrutta un rimpallo e batte Rafael con un destro dal limite dell’area. A tempo praticamente scaduto Caicedo manda in visibilio i tifosi biancocelesti con un colpo di testa che vale tre punti.

Finisce qui.

98′ – Caicedo di testa regala i tre punti alla Lazio.

93′ – Pari della Lazio in pieno recupero con il destro di Luis Alberto.

88′ – Sinistro altissimo di Jony.

77′ – Acerbi salva sul destro a botta sicura di Joao Pedro.

72′ – Simeone si divora il raddoppio calciando alto da ottima posizione.

62′ – Destro di Immobile, deviazione di Pisacane, attento Rafael.

50′ – Joao Pedro prova il destro da fuori, palla larga.

49′ – Ci prova Immobile, salva Joao Pedro.

Iniziato il secondo tempo.

Finisce qui il primo tempo.

45′ – Grandissima occasione per il raddoppio del Cagliari: Nainggolan salta Acerbi ma si fa parare il sinistro da Strakosha ignorando Simeone tutto solo a sinistra.

43′ – Buona occasione per Lulic su una punizione calciata da Luis Alberto, palla larga.

La Lazio attacca e prova ad andare all’intervallo in parità, ma per ora Rafael non si è sporcato i guanti.

Partita che si è fatto molto equilibrata, la Lazio cerca il pari ma non crea pericoli dalle parti di Rafael.

7′ – Rimessa laterale di Lykogiannis, sponda di Joao Pedro e sinistro al volo di Simeone: Cagliari in vantaggio.

2′ – Subito occasione per Immobile, sinistro strozzato dall’attaccante della Lazio.

1′ – Partiti!

Cagliari-Lazio live, le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.