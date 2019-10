Lazio-Rennes 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Milinkovic e Luis Alberto cambi d’oro [FOTO]

Lazio-Rennes, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match dell’Olimpico, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, tra la Lazio e il Rennes. Per i biancocelesti c’è da riscattare la sconfitta in Romania in casa del Cluj, i francesi hanno invece già un punto per via del pari ottenuto contro il Celtic. Vince la Lazio, che rimonta con Milinkovic e Immobile il vantaggio di Morel. Queste le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY.

LAZIO

Strakosha 6.5 – Fino all’80’ avrebbe anche potuto giocare senza guanti, poi salva su una punizione di Bourigeaud. Non può nulla sul gol.

Vavro 5.5 – Normale amministrazione, ma qualche errore nel finale.

Acerbi 7 – C’è stato un momento della partita in cui Inzaghi pensava di schierarlo al fianco di Immobile e Caicedo. Uomo ovunque, si spinge spesso in avanti con la sua solita personalità.

Bastos 6.5 – Fa il suo, quanto Bast(A)os.

Lazzari 7 – E’ tra le poche note liete di un primo tempo spento, spinge molto e mette diversi palloni in mezzo.

Parolo 6 – Tanta sostanza e lavoro oscuro, il solito Parolo.

Cataldi 5 – Praticamente assente, non pervenuto. (52′ Milinkovic Savic 8 – Un gol e un assist, entra e cambia il match).

Berisha 4.5 – Si muove molto, sembra voler strafare, non ne azzecca una. (52′ Luis Alberto 7.5 – Insieme a Milinkovic entra e ‘sveglia’ la Lazio, suo l’assist del primo gol).

Lulic 6.5 – Tanta sostanza e attenzione e poca spinta (81′ Jony sv).

Caicedo 5.5 – Così così, non sembra essere entrato mai in partita.

Immobile 7.5 – C’è sempre, e fa sempre gol. Il colpo di testa non è il suo forte, ma lui non è studiato e ci prova lo stesso. E la mette dentro.

RENNES: Mendy 6; Da Silva 6.5, Gnagnon 5.5, Morel 7; Traorè 6, Martin 5.5, Grenier 7, Camavinga 6.5 (69′ Bourigeaud 6.5), Doumbia 6.5; Tait 6.5 (75′ Raphinha sv), Niang 6.