Lazio-Roma, la Curva Nord dedica la coreografia a Diabolik: le immagini danno i brividi [FOTO e VIDEO]

Pochi minuti prima dell’inizio del derby contro la Roma valido per la 2a giornata di serie A, la curva Nord della Lazio ha dedicato una scenografia a Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, storico capo ultrà degli Irriducibili ucciso a Roma lo scorso 7 agosto. Cartoncini bianchi e celesti, l’immagine di Diabolik sugli spalti occupati dal tifo organizzato laziale e la striscione: “Se muore non ci credere perché è capace di rinascere”.

Pochi minuti dopo anche nella curva Sud della Roma è apparso uno striscione: “Riposa in pace Fabrizio”. “Vola in alto, ciao Diablo”. La curva Sud della Roma ha esposto sugli spalti un altro striscione in ricordo di Fabrizio Piscitelli, detto Diablo, Applausi da parte dei tifosi biancocelesti. Allo stadio è presente anche la moglie del tifoso ucciso. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.