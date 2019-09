Lazio-Roma 1-1, un bellissimo derby finisce in parità: festival dei legni [FOTO]

Lazio-Roma live – Manca poco al calcio d’inizio di Lazio-Roma. Il derby della Capitale arriva alla seconda giornata. Un esordio che ha fatto vedere ottime cose dal punto di vista offensivo da parte di tutte e due le squadre, con la Roma che però si è dimostrata parecchio fragile in fase difensiva. Biancocelesti che arrivano meglio a questo appuntamento. La rosa è cambiato poco e il gruppo si conosce molto bene. La Roma ha visto diverse novità: dall’allenatore all’addio di De Rossi, Manolas ed El Shaarawy. In grande spolvero Immobile e Correa nella gara contro la Sampdoria, doppietta per il primo, rete per il secondo. Cengiz Under, Dzeko e Kolarov sono stati, invece, gli autori dei gol contro il Genoa e quelli apparsi più in palla. Il derby, però, è spesso una partita che fa storia a sé e chi ci arriva peggio molte volte fa risultato.

Bellissimo derby all’Olimpico. Finisce 1-1, Lazio che può recriminare per i 4 legni colpiti. Due pali anche per la Roma, entrambi con Zaniolo. Si parte a ritmi altissimi con Lucas Leiva che al 3′ colpisce il palo con un tiro al volo dalla distanza. Al 5′ Zaniolo pareggia il conto dei legni con un sinistro dal limite dell’area. Al 16′ arriva una prima svolta del match. Milinkovic-Savic colpisce con la mano sul cross di Dzeko e Guida assegna il calcio di rigore. Kolarov è perfetto dagli 11 metri e porta in vantaggio la Roma. Al 24′ Immobile colpisce l’incrocio con un destro violentissimo, 30 secondi dopo arriva il terzo palo biancoceleste con il destro a giro di Correa. Sfortunatissima la squadra di Simone Inzaghi. Passano solo due minuti e Zaniolo colpisce il secondo legno per la Roma, il quinto in 27 minuti. Nella ripresa Luis Alberto pareggia dopo una bella giocata di Immobile. Correa sfiora il 2-1, ma calcia addosso a Pau Lopez. Nel finale arriva il quarto legno della Lazio, con la traversa di Parolo. In pieno recupero annullato un gol a Lazzari.

92′ – Annullato un gol a Lazzari per fuorigioco.

87′ – Quarto legno per la Lazio. Stavolta è Parolo a centrare la traversa.

64′ – Correa si libera benissimo ma di sinistro calcia centralmente.

59′ – LUIS ALBERTO ARRIVA AL TIRO SUL PASSAGGIO DI IMMOBILE E NON SBAGLIA.

58′ – Lazzari arriva sul secondo palo e sbaglia di testa il gol dell’1-1.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. SPETTACOLO ALL’OLIMPICO. ALL’INTERVALLO E’ 1-0 ROMA CON IL RIGORE DI KOLAROV.

27′ – Altro palo. Ancora Zaniolo con un sinistro violento, ma il quinto legno della gara gli dice di no.

25′ – Terzo palo della Lazio. Stavolta è Correa a centrare il legno.

24′ – Immobile coglie l’incrocio dei pali con un tiro fortissimo.

KOLAROV SPIAZZA STRAKOSHA. ROMA IN VANTAGGIO.

16′ – Calcio di rigore per la Roma, fallo di mano di Milinkovic-Savic.

5′ – Zaniolo colpisce il palo con un sinistro dal limite dell’area.

3′ – Palo di Lucas Leiva con un destro al volo dalla distanza.

1′ – Inizia la gara.

Infortunio per Zappacosta nel riscaldamento, Florenzi giocherà da terzino: Kluivert nel tridente.

LAZIO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (40′ Bastos), Acerbi, Radu; Lulic (78′ Jony), Milinkovic Savic (71′ Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Correa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under (67′ Pastore), Zaniolo (79′ Santon), Kluivert; Dzeko.