Lazio-Roma 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Correa balla il ‘Tucu Tucu’ [FOTO]

Lazio-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il derby valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Roma, è stata una partita molto intensa e che ha regalato emozioni e colpi di scena soprattutto nel primo tempo, sono stati ben 5 i legni colpiti dalle due squadre. Poi la partita è stata equilibrata, Roma in vantaggio su calcio di rigore, freddo Kolarov dal dischetto, il terzino sempre decisivo in queste partite. La risposta della Lazio è arrivata nel secondo tempo, bravissimo Luis Alberto ad impattare il match. Finisce sul risultato di 1-1, ecco le pagelle di CalcioWeb, male Milinkovic-Savic.

Lazio (3-5-2):

Strakosha voto 6: si sporca subito i guanti, poi viene salvato da legni con i calciatori della Roma che lo mettono in grosse difficoltà: STRA-FORTUNATO.

Luiz Felipe voto 3: viene sostituito nel primo tempo sia per un leggero fastidio fisico che per eccesso di nervosismo: BOCCIATO. (40′ Bastos VOTO 6 entra e fa quanto ‘BASTOS’),

Acerbi voto 7.5: è un difensore da Nazionale, mette ordine nella retroguardia biancoceleste ed è bravo ad impostare l’azione: DIFENSORE ‘MONDIALE’.

Radu voto 5.5: più che Radu è ‘Rude’, pecca qualcosa dal punto di vista qualitativo ma per esperienza e quantità si fa sempre sentire in campo.

Lulic voto 5: non sembra dare sicurezza al reparto, poteva e doveva dare di più in una partita che per lui è ormai un’abitudine: DELUDENTE. (dal 78′ Jony s.v.).

Milinkovic Savic voto 3.5: è forse il calciatore di maggiore qualità ma condiziona la partita con il fallo di mano in area di rigore: MILA E SHIRO. (dal 71′ Parolo 6.5).

Leiva voto 6: pronti, via e tira una sassata che si stampa sul palo, poi prova a far girare la squadra e ci riesce a fasi alterne: PERNO DEL CENTROCAMPO.

Luis Alberto voto 8: E’ tornato quello della scorsa stagione, uomo determinante per qualità, importante anche in fase realizzativa come ha dimostrato anche oggi: LUPO ALBERTO.

Lazzari voto 6.5: acquisto azzeccato per il presidente Lotito che ha regalato ad Inzaghi un calciatore con ampi margini di miglioramento: TERZINO MODERNO.

Immobile voto 6.5: è ‘mobile’ ma è meno efficace dal punto di vista realizzativo rispetto alla prima giornata: BOMBER A META’.

Correa voto 7.5: il Tucu incanta nei primi minuti con grandi giocate di qualità, danza sul pallone e sembra ballare il ‘Tucu Tucu’: RAFFAELLA CARRA’.

Roma (4-2-3-1):

Pau Lopez voto 6.5: inizio da dimenticare con un rinvio ‘alla Olsen’, poi dimostra maggiore sicurezza in uscita e tra i pali ma viene salvato dai legni: MIRACOLATO.

Florenzi voto 7: viene spostato in difesa dopo l’infortunio di Zappacosta, risponde con una prestazione sopra le righe: ADATTATO. (dal’88’ Diawara s.v.).

Mancini voto 5: soffre tanto gli attaccanti della Lazio, in confronto sembra lentissimo: TARTARUGA.

Fazio voto 5.5: poco meglio rispetto al compagno di reparto ma la prestazione non è ancora all’altezza: PRONTO… PER LA PANCHINA.

Kolarov voto 7: Spinge con continuità sulla fascia e come al solito si mette a disposizione della squadra per esperienza e qualità: RIGORISTA.

Cristante voto 6.5: è uno dei più positivi del centrocampo giallorosso può tornare quello dell’Atalanta: REWIND.

Pellegrini voto 6: fa il compito, prova a prendere palla ma senza mai riuscire a cambiare passo: DOV’E’ LA PERSONALITA’?

Under voto 4,5: sembra un ragazzo del liceo, ha le potenzialità ma non le mette in mostra: ‘UNDER’TONO. (dal 67’ Pastore 5.5).

Zaniolo voto 7: pronti via e colpisce un palo che ancora sta tremando, costretto al cambio per un leggero infortunio: PIEDE CALDO. (dal 79′ Santon s.v.).

Kluivert voto 4.5: la brutta figura di suo padre, non riesce mai a cambiare passo e dal punto di vista qualitativo non convince: CAMPIONE MANCATO.

Dzeko voto 5: Sarà colpa del whisky. O sarà colpa del caffè. Ma non mi ricordo più. di te. (VASCO ROSSI).