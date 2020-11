Lazio, alla scoperta dell’aereo che ha fatto infuriare Luis Alberto [FOTO]

“Compra l’aereo, ma non ci paga gli stipendi”, è questo il ‘succo’ del discorso del calciatore Luis Alberto che ha scatenato le reazioni e fatto infuriare la Lazio, il club biancoceleste adesso prepara una multa per il giocatore, lo spagnolo si è poi scusato. Qualche giorno fa il club della Capitale aveva presentato il nuovo aereo per spostarsi in Italia e all’estero, grande orgoglio del presidente Lotito per il Boeing 737/300. E’ stato firmato un accordo di comodato d’uso con la compagnia bulgara Tayaranjet, è un bimotore uscito dagli stabilimenti di Renton nel 1989.

E’ stato in servizio con Lufthansa, poi nel 2018 è stato immatricolato dall’Automatic LCC, azienda americana che compra aeromobili per poi rivenderli. E’ stato acquistato dalla Tayaranjet. L’aereo ha superato tutti i test per volare ed è quindi sicurissimo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.