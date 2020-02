Lazio-Spal 5-1, goleada biancoceleste. Doppiette per Immobile e Caicedo e gol anche per Adekanye, le pagelle

Lazio-Spal – La Lazio torna a vincere dopo il pari nel derby. Cinquina alla Spal. Partita senza storia sin dall’inizio. Immobile trova il vantaggio dopo 3′ su schema da calcio d’angolo. Caicedo raddoppia a porta vuota dopo il palo colpito da Lazzari. Immobile serve il tris con la complicità di Berisha (uscito a contrastarlo e rimasto con lui fino al tiro, senza tornare in porta). Nel primo tempo la Lazio trova anche il poker con uno splendido tiro di Caicedo da fuori area. Nella ripresa la musica non cambia. Lazzari sfiamma sulla destra e serve il neo-entrato Adekanye che deposita in porta il pallone del 5-0. La Spal ha uno scatto d’orgoglio e trova il gol della bandiera con una bella serpentina di Simone Missiroli.

Lazio-Spal, le pagelle di CalcioWeb

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Bastos 6, Acerbi 6.5, Radu 6 (72′ Vavro 6); Lazzari 7.5, Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 6, Luis Alberto 7, Lulic 6.5 (61′ Jony 6); Caicedo 8 (48′ Adekanye 7), Immobile 8,5.

SPAL (3-5-2): Berisha 4; Tomovic 4, Felipe 4 (67′ Zukanovic 6), Bonifazi 4; Strefezza 6, Dabo 5 (70′ Murgia 6), Missiroli 6.5, Castro 5.5 (75′ Valdifiori 6), Reca 5.5; Di Francesco 6, Floccari 5.5.