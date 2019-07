Lazio, la squadra al completo ricevuta in Campidoglio da Virginia Raggi [FOTO]

La Lazio è stata ricevuta dal sindaco di Roma, Virginia Raggi in Campidoglio per celebrare la vittoria ottenuta lo scorso 15 maggio contro l’Atalanta allo stadio Olimpico. Presenti alla celebrazione, andata in scena all’Aula Giulio Cesare, il presidente Claudio Lotito, l’allenatore Simone Inzaghi con lo staff tecnico, la squadra e l’aquila Olimpia.

Queste le parole di Virginia Raggi: “Avervi qui è un giusto omaggio da parte dell’amministrazione capitolina per il vostro trionfo. Ancora sono vive le emozioni di quella serata, una gioia per tutti e un orgoglio per la città di Roma. Una vittoria che ha ripagato lo sforzo di un anno intero, le scelte e gli investimenti della società. Premiamo oggi i giocatori e l’allenatore Inzaghi che hanno onorato la maglia biancoceleste”.

Queste, invece, le parole di Claudio Lotito: “Dopo tanti anni ci avete accolto nella nostra casa, siamo orgogliosi di essere qui come rappresentanti della città di Roma. La Lazio ha una responsabilità maggiore perché rappresenta la storia del calcio“.