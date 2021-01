La Lazio ha conquistato tre punti preziosissimi per la classifica e Anna Falchi ha deciso di pubblicare uno scatto super sexy. Dopo la sconfitta contro il Milan ed il pareggio contro il Genoa, i biancocelesti hanno vinto all’Olimpico contro la Fiorentina, 2-1 il risultato finale. Un gol per tempo per l’11 di Simone Inzaghi, ad aprire le marcature Caicedo, nella ripresa il raddoppio di Ciro Immobile. All’88’ l’inutile 2-1 siglato da Vlahovic su calcio di rigore.

Anna Falchi scatenata: la foto dopo la vittoria della Lazio

Anna Falchi è una grandissima tifosa della Lazio e si scatena dopo ogni vittoria del club biancoceleste. E’ successo anche al termine della sfida contro il club viola, l’attrice ha pubblicato uno scatto da capogiro, è nuda e si copre solo da un lenzuolo. La foto è stata ovviamente molto apprezzata dai fan, in un’ora sono stati raggiunti 10mila like più tantissimi commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini di Anna Falchi.