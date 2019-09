La Lazio si riscatta e supera il Parma, tutto facile nel posticipo ma scoppia il caso Immobile [FOTO]

Si è concluso l’ultimo match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Parma, tornano al successo i biancocelesti che riscattano il doppio ko tra campionato ed Europa League, ottima prestazione per la squadra di Simone Inzaghi che non ha quasi mai sofferto gli avversari. Vantaggio della Lazio grazie alla rete siglata da Immobile su assist di Luis Alberto, nella ripresa clamoroso episodio, lite tra Immobile e Simone Inzaghi con l’attaccante che non ha gradito la sostituzione con Caicedo. Pochi minuti e la Lazio raddoppia, assist perfetto di Milinkovic-Savic e Marusic raddoppia per il definitivo 2-0. La Lazio si riscatta dopo un momento poco entusiasmante ma adesso deve fare i conti con il caso Immobile che dovrà essere chiarito nelle prossime ore. Parma in difficoltà, serve una scossa. In alto la fotogallery con le immagini del match.