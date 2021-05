Lazio-Torino 0-0, le pagelle: Simone Inzaghi condanna il fratello Pippo, il Benevento è in Serie B. Immobile sbaglia un rigore

E’ andato in archivio anche il recupero del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Torino in una partita importantissima per la salvezza dei granata. Nel primo tempo non mancano le emozioni, l’attaccante Muriqi si fa trovare pronto ma non è lucido. Allo scadere un gol annullato a Immobile. Nel secondo tempo si alzano i ritmi e ancora Muriqi è pericoloso. Il Torino risponde con il palo di Sanabria. La Lazio in precedenza aveva protestato per una spinta in area sempre sull’ex Fenerbahce. La partita sembra indirizzata verso un tranquillo 0-0, ma all’83’ Nkoulou trattiene Immobile e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Lo stesso attaccante si presenta dal dischetto ma il tiro si stampa sul palo. Finisce 0-0, palo di Lazzari in pieno recupero. Il Torino è salvo e il Benevento retrocede in Serie B.

Lazio-Torino, le pagelle

Lazio (3-5-2) – Strakosha 6; Marusic 6.5, Luiz Felipe 6 (68′ Patric 6), Radu 6 (76′ Parolo s.v.); Lazzari 6.5, Akpa Akpro, 5.5 (76′ Pereira s.v.), Lucas Leiva 6 (68′ Escalante 6), Luis Alberto 6, Fares 5.5 (62′ Lulic 6); Immobile 5, Muriqi 6.

Torino (3-5-2) – Sirigu 7; Izzo 6.5, Nkoulou 6, Bremer 6; Singo 6, Rincon 6 (86′ Baselli s.v.), Mandragora 6.5, Lukic 6, Ansaldi 6.5; Sanabria 6 (86′ Zaza s.v.), Belotti 6 (92′ Verdi s.v.).