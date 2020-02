“Lazio-Verona proprio oggi, a tre giorni dalla sfida con la Juve. Guarda caso…”: è bufera sui bianconeri!

Si recupera Lazio-Verona, gara rinviata a dicembre per via della Supercoppa italiana poi vinta dai biancocelesti in Arabia Saudita contro la Juventus. Una partita attesissima e che potrà dire molto sulle reali speranze della squadra di Simone Inzaghi di inserirsi nella lotta per lo scudetto. In caso di vittoria, infatti, la Lazio scavalcherebbe l’Inter e andrebbe a -2 dalla Juventus issandosi al secondo posto in classifica. Una grossa opportunità che però nasconde delle insidie. Il Verona, infatti, si è dimostrata squadra ostica in tutta la stagione. La compagine di Juric è una delle sorprese più belle di questa Serie A e darà filo da torcere ai biancocelesti.

Nel frattempo fa discutere la data scelta per recuperare questa gara. Il perché? Sabato il Verona sarà nuovamente impegnato, stavolta al Bentegodi contro la Juventus. Altra gara importante per la corsa scudetto. A scatenare le polemiche è proprio il fatto che la prossima avversaria degli scaligeri sia la Vecchia Signora, a detta di molti agevolata da questa situazione. Inoltre, ci sarà anche da stare attenti ai diffidati. Miguel Veloso e Faraoni, due pedine fondamentali nello scacchiere di Juric, con un giallo salterebbero la sfida di sabato sera. Sui social è esplosa la rabbia ma c’è anche un pizzico di amara ironia per la scelta della Lega. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.