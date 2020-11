Lazio-Zenit 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Immobile+Parolo, i biancocelesti volano [FOTO]

Lazio-Zenit, le pagelle di CalcioWeb – Altra ottima prestazione della Lazio che si avvicina sempre di più alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Successo all’Olimpico per la squadra di Simone Inzaghi contro lo Zenit, i biancocelesti mettono le cose in chiaro dopo 25 minuti con le reti di Immobile e Parolo. Gli ospiti riaprono il match con Dzyuba, nella ripresa ancora Ciro Immobile (su calcio di rigore) riporta a più due i padroni di casa. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 3-1, gli uomini di Inzaghi ad un passo dalla qualificazione. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Lazio-Zenit, le pagelle di CalcioWeb

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 6 (dal 60′ Luiz Felipe 6), Hoedt 6, Acerbi 6.5; Lazzari 6 (dal 68′ Fares 6), Parolo 7 (dal 60′ Akpra Akpo 6), Leiva 6.5 (dal 68′ Cataldi 6.5), Luis Alberto 6, Marusic 6; Correa 7, Immobile 7.5 (dall’81’ Muriqi s.v.). All.: S. Inzaghi

Zenit St. Pietroburgo (3-5-2): Kerzhakov 5; Santos 5.5, Lovren 5, Rakitskiy 5, Zhirkov 5, Barrios 5.5, Erokhin 5.5, Malcom 5.5, Kuzyaev 5, Mostovoy 5.5, Dzyuba 6. All.: S. Semak