Le 50 maglie da calcio più leggendarie: l’Italia presente 7 volte, la classifica di France Football [FOTO]

I campionati sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, E’ il momento dunque per affrontare degli argomenti nostalgici ed uno riguarda le maglie da gioco che sono state indossate nella storia del calcio. Si tratta di una classifica pubblicata dalla rivista France Football. Nel dettaglio un approfondimento relativo alle maglie entrate nella leggenda, non quelle più belle ma le divise che sono diventate un simbolo a livello di club e Nazionale. L’Italia è presente ben 7 volte nella classifica delle 50 prese in considerazione. Figura anche quella di un portiere. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprirle tutte.