Giulia e Silvia Provvedi sono ‘Le Donatella’, un duo musicale e televisivo italiano che sono salite alla ribalta principalmente grazie alla musica. Poi si sono confermate anche nel mondo dello spettacolo e hanno partecipato ad alcune trasmissioni, si confermano molto belle e preparate. Giulia Provvedi è stata legata anche al mondo del calcio, la storia con il portiere Gollini era stata ufficializzata anche sui social, ma purtroppo si è poi registrata la rottura.

Le foto de ‘Le Donatella’

Nel frattempo continuano a surriscaldare il mondo del web con scatti veramente sexy. Sul profilo Instagram in comune sono veramente seguitissime, il numero dei fan aumenta giorno dopo giorno. Adesso 1,4 milioni i follower che hanno modo di apprezzare la bellezza di Giulia e Silvia. Gli ultimi scatti sono da impazzire e mettono in evidenza le forme delle gemelle. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.