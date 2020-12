Le Donatella sono un duo musicale che si sta mettendo in mostra nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni sono salite alla ribalta grazie alle qualità e all’aspetto fisico che non è passato inosservato agli occhi dei fan: l’ultimo scatto di Giulia Provvedi è stato da impazzire. Nel 2015 sono state protagoniste del reality l’Isola dei Famosi, confermando un carattere fortissimo. Su Instagram i follower aumentano giorno dopo giorno, adesso sono addirittura 1,4 milioni. Le sorelle Provvedi sono veramente inseparabili.

Lo scatto sexy di Giulia Provvedi

Giulia e Silvia Provvedi pubblicano foto e Stories sempre insieme, sono più unite che mai e si consolano a vicenda dopo le ultime vicende personali. Continuano ad infiammare i social con scatti super sexy, l’ultimo di Giulia Provvedi è veramente da apprezzare: esce dalla stanza in intimo e la foto in poco tempo ha riscontrato l’interesse dei fan. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.