Le notizie del giorno – Allarme in casa Juve, lutto per l’ex Roma e l’anteprima del sexy calendario

Le notizie del giorno – La Juventus è in ansia per le condizioni dell’attaccante Paulo Dybala. Il calciatore è impegnato con la Nazionale argentina, la Joya non potrà scendere in campo per la partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. Il motivo? Un problema gastrointestinale. E’ quanto comunicato direttamente dalla Seleccion attraverso un tweet. “Dybala non è in condizioni fisiche idonee”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato dai disordini”. E’ quanto dichiarato da Fabio Manduca, nell’udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi. Come riporta l’Ansa è stata accolta la richiesta di giudizio con il rito abbreviato, l’accusa è quella di aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele Belardinelli, tifoso del Varese morto negli scontri del 26 dicembre del 2018 all’esterno dello stadio San Siro prima della partita tra Inter e Napoli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un gravissimo lutto ha colpito l’ex calciatore della Roma Francesco Totti. E’ morto Enzo, papà dell’ex capitano giallorosso e del fratello maggiore Riccardo. Era stato ribattezzato ‘Lo Sceriffo’ ed era ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto il coronavirus. Lo scorso maggio aveva compiuto 76 anni e qualche anno fa era stato colpito da infarto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Silvia Slitti è la moglie di Giampaolo Pazzini, l’attaccante ex Verona è attualmente svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra. Nel frattempo la compagna del calciatore si fa sentire sui social, le nuove regole sulle restrizioni a causa del Covid potrebbero penalizzarla dal punto di vista lavorativo, si occupa di organizzare eventi lussuosi e matrimoni.“È da ieri sera che penso a quello che sta per succedere, sembra che da domani vogliano di nuovo darci un colpo alle gambe, uno di quelli che arrivano da dietro a tradimento e ti piegano di nuovo… Anzi, dipende come stai, stavolta può essere che il colpo ti sia anche fatale. “Eventi limitati a 30 persone, niente matrimoni, tutto chiuso entro le 24 ecc ecc”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Tante ricerche sui motori di internet, l’argomento è il calendario di Paola Caruso. E’ salita alla ribalta grazie al programma di Paolo Bonolis Avanti un altro, ha ricoperto il ruolo di Bonas. Adesso si mette a nudo, pubblicata l’anteprima del super calendario con una serie di scatti bollenti. “Immancabile come il campionato di calcio ma più atteso e desiderato, ecco il ritorno del maxi calendario di For Men Megazine! Questa volta, protagonista dei nostri scatti sexy sarà la stupenda Paola Caruso. La prima e inimitabile “Bonas” di Avanti Un Altro, il programma tv condotto da Paolo Bonolis”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY con le immagini sexy di Paola Caruso.