Le notizie del giorno – Allarme in casa Juventus, il duello Messi-Cristiano Ronaldo e il toto-esonero

Le notizie del giorno – “E’ stato un comportamento assolutamente censurabile”. Sono le dure dichiarazioni di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna. Nel mirino è finito il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis risultato positivo al Coronavirus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato ma già tiene banco il “toto-esoneri”. Tra volti ben noti, ritorni ed esordi sulle panchine di Serie A, c’è già chi rischia di finire con largo anticipo la sua esperienza di allenatore nella prossima stagione, ad esempio Giovanni Stroppa, alla guida della neo promossa Crotone e alla sua prima esperienza da Mister nella massima serie. Secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, è lui il primo indiziato ad essere sostituito entro la fine del campionato, a quota 5.00. Alle spalle del tecnico lombardo c’è Luca Gotti, confermato alla guida dell’Udinese ma candidato ai saluti anticipati a 6.00, alla pari di Vincenzo Italiano, alla sua prima esperienza in Serie A con lo Spezia, e di un veterano come Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria. A 7.50 la sostituzione di Liverani, la scorsa stagione alla guida del Lecce retrocesso e quest’anno sulla panchina del Parma, mentre a 9.00 c’è un folto gruppetto formato da Filippo Inzaghi, protagonista con il suo Benevento della vittoria del campionato cadetto, Iachini confermato sulla panchina della Fiorentina, Giampaolo neo mister del Torino, Mihajlovic e Maran. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Maggio 2004, il Milan annuncia l’acquisto dalla Lazio di Jaap Stam, che giocherà poi coi rossoneri nelle due stagioni a venire. Ma il Diavolo non era l’unico club italiano ad averlo cercato. C’era anche la Juventus. Alla fine, però, il difensore olandese scelse la squadra allenata da Ancelotti, scontentando qualcuno. E’ lui stesso a raccontarlo a Dazn: “Diverse persone volevano che accettassi la Juve, perché avrebbero ricevuto un compenso: il mercato in Italia funziona in questa maniera”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, sono tante le incertezze, dalla scelta dell’allenatore fino alle trattative di calciomercato. La conferma è arrivata direttamente dal club bianconero, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “La diffusione su scala mondiale, avvenuta nei primi mesi del 2020, della pandemia da Covid-19 (c.d. coronavirus) ha causato una crisi globale, senza precedenti, con gravi conseguenze dal punto di vista sanitario, sociale, economico e finanziario, che hanno avuto ripercussioni anche nel settore sportivo. L’esercizio 2019/2020 chiude con una perdita di € 71,4 milioni, che evidenzia una variazione negativa di € 31,5 milioni rispetto alla perdita di € 39,9 milioni dell’esercizio precedente”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La stagione sta per prendere il via, tornano i principali campionati in Europa. I tifosi sono pronti, purtroppo dovranno ancora fare i conti con le limitazioni dovute al Coronavirus. Tra Fantacalcio e videogiochi sarà una stagione molto lunga, anche fuori dal rettangolo di gioco. In particolar modo sono tantissimi gli appassionati di Fifa 21 per quello che è il videogioco più famoso al mondo. E’ stato stilata la classifica dei calciatori più forti in assoluto, ovviamente continua il duello tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con la Top 10. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).