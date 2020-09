Le notizie del giorno – Allenatore prende per il collo un avversario, pornostar show su Cristiano Ronaldo

Le notizie del giorno – Può, un match che termina 0-0 e con poche occasioni da segnalare, riuscire a regalare comunque delle emozioni? Sì, nel momento in cui si trasforma in un altro sport, il Wrestling ad esempio. Swansea-Birmingham, partita di Championship giocata ieri pomeriggio, si è infatti trasformata in una appassionante sfida sul… ring. Il tecnico dei padroni di casa, Tate, ha preso per il collo un calciatore avversario, Toral, e adesso rischia una pesante sanzione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO E IL VIDEO)

Josip Ilicic torna a sorridere e lo fa insieme alle figlie. Il fantasista dell’Atalanta ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alle sue figlie mentre passeggia per Bergamo. Lo sloveno, che si sta allenando a parte a Zingonia, appare finalmente sereno dopo i problemi avuti nei mesi scorsi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tre anni all’Atalanta, in cui è cresciuto e si è formato, e poi il passaggio al Leicester e il gol all’esordio. Ma Timothy Castagne sembra già lanciare qualche frecciata al suo vecchio allenatore, Gian Piero Gasperini. In un’intervista al Guardian, l’esterno belga ha spiegato cosa non gli piaceva del tecnico italiano: “Volevo un allenatore con cui poter avere una relazione. Con Brendan Rodger possiamo parlare, può aiutarmi a lavorare sui miei punti deboli e cose del genere. Gasperini non parlerebbe con nessuno. E’ molto bravo tatticamente, ha ottime idee, ma semplicemente non avevamo quel tipo di rapporto. Dipende dal giocatore, c’è chi ce la fa anche senza, ma io sono uno di quelli che ha bisogno del dialogo. Dopo la partita mi chiedevo: ‘Come sono andato? Cosa ho fatto bene?’. Mi avrebbe aiutato per la fiducia, ma all’Atalanta questo aspetto non l’ho trovato”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Priscilla Salerno è una pornostar molto famosa, è salita alla ribalta grazie ai suoi video che non sono passati inosservati. E’ un’amante anche del calcio, come confermato in un’intervista su igossip.it: “Il mio calciatore preferito resta Cristiano Ronaldo. Lo ritengo prima di tutto un atleta fuori dal comune e poi vederlo giocare mi esalta… è potenza, tecnica e genialità. Il mio allenatore preferito era Mourinho; ora ti direi che apprezzo molto Mancini e Guardiola. I calciatori più sexy?”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le sexy immagini di Priscilla Salerno.