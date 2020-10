Le notizie del giorno – Allenatori a rischio, il like dell’attaccante all’ombrellina e la showgirl fuori di seno

Le notizie del giorno – Un argomento molto caldo per il campionato di Serie A è sempre quello legato alle panchine. Sono tanti gli allenatori che hanno meritato la conferma in massima categoria, ma il rendimento in campo è fondamentale nel giudizio definitivo. Le prime giornate sono già servite per un primo bilancio, c’è chi è sorprendentemente nelle zone alte della classifica e c’è chi ha deluso profondamente le aspettative. Sono già due (o forse tre) gli allenatori che sono a rischio esonero. Il primo è Beppe Iachini. L’esordio della Fiorentina con il successo contro il Torino aveva un pò ingannato il presidente Commisso, la prestazione non era stata comunque entusiasmante. Poi l’ottima gara in trasferta contro l’Inter ma è arrivata la sconfitta, infine il brutto ko casalingo contro la Sampdoria. La dirigenza viola si aspetta di lottare per l’Europa, la partenza non può essere considerata all’altezza. (L’ALTRO ALLENATORE A RISCHIO).

La partita tra Juventus e Napoli non si è giocata, gli azzurri non si sono presentati a causa della positività al Coronavirus di tre persone tra calciatori e membri dello staff. Sull’argomento ha fornito interessanti indicazioni il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Credo che sia indispensabile fare un minimo di chiarezza perchè abbiamo dei protocolli che sono molto chiari nelle situazioni come quelle che stiamo vivendo ed era anche prevedibile che sarebbe successo: quindi che cosa succede se si abbia nel famoso gruppo squadra un caso di positività al Covid. In questo caso si applica il protocollo della Figc per quanto riguarda le partite in Italia che rimanda ad una circolare del ministero della Sanità che è stata approvata dal Cts. Quindi si sa esattamente cosa si deve fare. Cosa si deve fare? Si deve andare in isolamento fiduciario perchè si hanno avuto dei contatti con un caso di positività al Covid”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Elisabetta Gregoraci continua a regalare spettacolo, l’ex moglie di Flavio Briatore è un’assoluta protagonista dell’edizione. Il programma Mediaset è sempre più seguito dai telespettatori, anche per incidenti sexy che si sono verificati nelle ultime puntate. Uno riguarda pure la showgirl ed ex modella: durante una coreografia la canotta nera si è abbassata all’improvviso mettendo in mostra il seno. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Elisabetta Gregoraci.

Le ricerche di google parlano chiaro, Eva Padlock è uno dei personaggi femminili più seguiti dagli uomini. E’ salita alla ribalta come ombrellina della MotoGp, le sue curve (non le tribune) hanno fatto innamorare di questo sport tanti telespettatori. Adesso si è fotografata in versione sexy cowgirl e mettendo in mostra un decolleté da paura. “Benvenuti nel selvaggio west”, è stato il messaggio scritto nella didascalia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini da impazzire di Eva Padlock.