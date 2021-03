Le notizie del giorno, attaccante trovato morto in un torrente. Il presidente del Barcellona, allenatore nella bufera

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Joan Laporta torna presidente del Barcellona e prende il posto Josep Maria Bartomeu, posto sotto fermo amministrativo nell’ambito dell’indagine sul BarçaGate. Il numero uno del club si è imposto su Victor Font con 34.184 voti e il 54.28% delle preferenze contro 6.679 e 29.99%, ancora meno voti per Toni Freixa (4.769 e 8.58%). Laporta pensa in grande: “andiamo a Parigi per cercare di rimontare”, l’impresa contro il Psg sembra però proibitiva dopo l’1-4 dell’andata, in Liga invece la squadra è ancora in lotta per il titolo con Atletico e Real Madrid. La nomina di Laporta ha trovato la benedizione anche di Leo Messi. Proprio sul rinnovo di Messi: “Visto che oggi è venuto a votare il miglior giocatore del mondo e della storia del calcio, per me è un esempio di quello che abbiamo detto durante la campagna. Che Messi vuole il Barça, il miglior giocatore del mondo vuole il Barça e questo è molto significativo. Lo incoraggeremo a continuare con il Barcellona, ​​che è quello che vogliamo tutti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha dovuto fare i conti con un duro provvedimento. Il tecnico ha partecipato ad un party privato e, secondo quanto ricostruito, i vicini di casa avrebbero contattato le forze dell’ordine, infastiditi dai rumori provenienti dall’appartamento. Immediato l’intervento della Polizia che ha individuato 8 persone all’interno della casa, tra cui anche Luca Gotti. Inevitabilmente è scattata la multa di 400 euro. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente, l’Udinese non è uscita allo scoperto e non ha preso ancora provvedimenti nei confronti dell’allenatore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una vera e propria tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Franco Acosta, attaccante classe ’96 che era stato protagonista anche in Europa. L’uruguaiano era disperso da un paio di giorni dopo aver attraversato a nuoto un torrente nel dipartimento di Caneones, era insieme al fratello. Il corpo del calciatore è stato trovato nella giornata di lunedì 8 marzo, attualmente giocava con l’Atenas, un club della seconda divisione uruguaiana. La notizia è stata confermata direttamente dal Villarreal con un post pubblicato sui social: “siamo scioccati e tristi per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre, Franco”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del calciatore.