Le notizie del giorno – Bufera in Italia, tre calciatori violano le norme e la moglie dell’attaccante in grande forma

Le notizie del giorno – Dopo la retrocessione in Serie B, l’inizio del campionato cadetto per il Brescia non è stato dei migliori. Nella giornata di ieri è arrivata una brutta sconfitta contro il Cittadella. Il presidente Cellino potrebbe già cedere la società, come confermato a 90° minuto su Rai Sport. “Non si può guardare solo cosa fanno Juve e Inter, siamo tutti falliti se ci voltano le spalle. Qui stiamo correndo a fare campagna elettorale 24 ore su 24. Sono qui a spaccarmi la schiena per cosa? Volo dalla mia famiglia a Londra perché non rinuncio più alla vita famigliare per questo sistema calcio irresponsabile. Io non sono in condizioni di gestire il calcio così: se viene qualcuno gli regalo il Brescia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stata aperta un’indagine con riferimento alla violazione delle norme anti-Covid da parte di due calciatori del Chelsea: si tratta di Tammy Abraham e Ben Chilwell che avrebbero preso parte ad una festa con Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Come riporta il Sun i tre sono stati protagonisti di un party a sorpresa organizzato per l’attaccante Abraham, presenti almeno 6 persone, il limite imposto per le riunioni con membri non appartenenti allo stesso nucleo familiare. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Arrivano nuovi aggiornamenti sul caso Napoli. Il club azzurro non si è presentato per la partita del campionato di Serie A contro la Juventus. La decisione è arrivata dopo il parere dell’Asl che ha vietato ogni tipo di trasferimento a causa della positività al Coronavirus di tre persone tra calciatori e membri dello staff. Nel frattempo la Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta sulla corretta applicazione da parte del club azzurro dei protocolli sanitari stabiliti dal Cts. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L'ex cestista Valentina Vignali ha trovato l'amore. La dimostrazione è arrivata tramite uno scatto pubblicato sul profilo Instagram. La modella si è lasciata andare in un bagno bollente nell'idromassaggio con il fidanzato, sullo sfondo un paesaggio mozzafiato. Finalmente Valentina sembra aver trovato la felicità, il rapporto con il compagno continua a gonfie vele come confermano le ultime foto pubblicate sul profilo social.

Antonio Cassano continua il suo lavoro, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è messo alla ricerca di giovani talenti. I prossimi mesi saranno molto importanti per la sua carriera, ha tutte le qualità per emergere. Nel frattempo la moglie Carolina Marcialis si gode qualche momento di relax in piscina.

Elisabetta Canalis continua a scatenarsi sui social. E' stata per lungo tempo legata anche al mondo del calcio, principalmente per la storia d'amore con l'ex calciatore Vieri. E' una grande protagonista del mondo della televisione, è salita alla ribalta dopo essere diventata Velina in coppia con Maddalena Corvaglia. Adesso continua ad essere una vera e propria icona sexy, la forma fisica è sempre perfetta. Elisabetta Canalis si è fotografata in camera da letto.

Dayane Mello è sicuramente una della concorrenti più sexy del Grande Fratello Vip. Si tratta di una trasmissione sempre molto seguita, anche dagli uomini che possono ammirare le bellezze all'interno della casa. La modella continua a mettere in mostra le forme ed il fisico veramente mozzafiato. E' stata protagonista di alcuni incidenti sexy, dal topless fino all'episodio che ha creato anche qualche discussione sui social. Dayane Mello si è addormentata in una 'posizione' sexy.