Le notizie del giorno – Calciatore accusato di stupro, Melissa Satta show in spiaggia e Maradona balla nudo

Le notizie del giorno – Daniele De Rossi ha lasciato da poco il calcio, con la brevissima esperienza al Boca Juniors dopo una vita alla Roma. Come più volte dichiarato, però, il suo futuro sarà ancora nel calcio, ma in panchina. A tal proposito, l’edizione odierna di TuttoSport ha lanciato un’autentica bomba, svelando quale potrebbe essere la sua prima panchina in assoluto: quella dell’Ascoli, che proprio ieri ha esonerato il proprio tecnico, Abascal. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Scintille social per Douglas Costa. L’attaccante della Juventus si è beccato con un utente su Twitter, rispondendo con gli insulti ad un commento nei suoi confronti: “Fatte n altro tik tok, stai sotto a un treno“, gli scrive il tifoso. Non si fa attendere la replica del brasiliano: “Vai a farti f*** te e tua sorella, figlio di p***!“. “Segnalo immediatamente a

@juventusfc, atteggiamento da condannare assolutamente e non da @juventusfc quello di mandare a fare in culo i propri tifosi. OUT”, la controrisposta del tifoso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sui social è diventato virale un video di Diego Armando Maradona. L’ex fuoriclasse del Napoli è stato ripreso in un balletto, ma a far discutere è stato un particolare. L’ex Pibe de Oro si è scatenato in compagnia dell’ex Verónica Ojeda. Nel video Maradona è molto appesantito, fa fatica a muoversi e parlare, alla fine della clip si abbassa i pantaloni mostrando il sedere. (LA NOTIZIE NEL DETTAGLIO).

Guai in vista per Naby Keita. Una ragazza lo ha accusato via social di tentato stupro dopo una festa a casa sua. Pontso Dlamini, la vittima, ha svelato i dettagli in un messaggio su Twitter, ammettendo di aver denunciato i fatti ma che le autorità non credono molto alla sua versione: “Il 18 gennaio 2020 sono stata aggredita sessualmente dal giocatore del Liverpool Naby Keita. L’ho riferito alla polizia di Greater Manchester e quella di Merseyside e mi hanno detto che era la sua parola contro la mia. Al diavolo il sistema, mi ha deluso. La mia ragazza mi ha invitato alla festa di Naby a Formby. A fine serata Naby mi ha detto di aver chiamato un taxi per riportarmi a casa. Ha mentito, non è mai arrivato! Tutti se ne sono andati, mi hanno lasciato sola. Ha iniziato a toccarmi mentre io ho ripetutamente detto no. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

I test sierologici effettuati dal Psg hanno portato alla luce quattro casi positivi di Coronavirus . Ad annunciarlo è stata la stessa società francese attraverso un comunicato apparso sul profilo Twitter ufficiale del club. Si tratta di tre calciatori e un membro dello staff, tutti asintomatici. Anche se la Ligue 1 si è fermata, il Psg sarà impegnato ad agosto nelle Final Eight di Champions League. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Melissa Satta infiamma le spiagge della Sardegna. La showgirl ha un passato da calciatrice e si esibisce in palleggi e tocchi di classe. Collo piede, colpi di testa e di tacco: il trascorso da giocatrice viene a galla. Forma smagliante e curve scolpite per l’ex velina. Sfoglia in alto la sexy FOTOGALLERY. .(LA NOTIZIE NEL DETTAGLIO).