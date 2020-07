Le notizie del giorno – Calciatore aggredito e auto in fiamme, Diletta Leotta e Ibra mettono benzina sul fuoco

Le notizie del giorno – Un clamoroso annuncio che ha cambiato le carte in tavola in casa Milan. Il club ha abbandonato la pista Rangnick, il manager è pronto a rinnovare il contratto con il Lipsia. Ancora non sono chiare le vere cause della rottura, potrebbe essere stata la clausola richiesta per liberarsi con la Red Bull, oppure la volontà del Milan di continuare con Stefano Pioli dopo l’ottimo percorso post-lockdown con il club rossonero. La rinuncia a Rangnick non sarà, però, indolore per il Milan. Il club dovrà versare all’allenatore una penale di 2 milioni di euro per non aver rispettato il pre-accordo stipulato qualche tempo fa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una notte di paura quella vissuta dal terzino Ronael Pierre-Gabriel, arrivato solo un paio di settimane fa a Brest in prestito dal Mainz. Il calciatore è stato picchiato e la sua auto data alle fiamme. Il 22enne ha sporto denuncia e sono partite le indagini per cercare di risalire agli autori del vile gesto. Sui social network sono circolate anche le immagini della grossa berlina incendiata. Poco prima, spiega oggi l’Equipe, Pierre-Gabriel era stato bloccato da un gruppo di ragazzi molto giovani, che l’hanno aggredito e picchiato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dopo ben 16 anni, il Leeds è riuscito a tornare in Premier League. E’ grazie alle scelte sapienti di Radrizzani, tra cui ‘El Loco’ Bielsa, se gli Whites hanno fatto ritorno nella categoria in cui, prima di tutti questi anni nefasti, facevano la voce grossa in campionato e non solo. C’è da scommettere ovviamente che, a questo punto, si vogliano fare le cose in grande per il primo anno in massima serie dal 2004 ad oggi. A tal proposito a lanciare la bomba è, dall’Inghilterra, il Sun. Sul mercato il club interverrà per convincere Ibrahimovic e Cavani a trasferirsi, riformando una coppia d’attacco già vista a Parigi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una voce di gossip clamorosa che ha scatenato la reazione da parte dei fan. La relazione tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina sembra esser giunta al capolinea, ma ad infiammare i quotidiani sono le notizie che riguardano la giornalista e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato paparazzato da ‘Chi’, il giornale titola in prima pagina: “Diletta Leotta. Addio Scardina, si consola a cena con Ibra”. Il calciatore è stato pizzicato fuori da un noto locale milanese in compagnia della conduttrice sportiva di Dazn, sono circolate ovviamente voci e pettegolezzi. I due, recentemente, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini che hanno infiammato il web.