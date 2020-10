Le notizie del giorno – Calciatore rischia il carcere, pericolo per la Juve e le rivelazioni su Elisabetta Gregoraci

Le notizie del giorno – Sono sette i calciatori della Juventus che non hanno rispettato la bolla. I bianconeri sono partiti per le rispettive Nazionali e adesso sono sotto indagine da due procure. I coinvolti sono: Ronaldo, Dybala, Bentancur, Cuadrado, Danilo per il viaggio per le Nazionali, Demiral e Buffon per il ritorno a casa. In particolar modo la Procura federale ha aperto un fascicolo per verificare l’ipotesi di violazione delle norme anti Covid. Ma cosa rischia la Juventus? Il club praticamente nulla, dovrebbe cavarsela senza provvedimenti. Discorso un pò diverso per i calciatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il difensore Jerome Boateng rischia grosso. Il calciatore del Bayern Monaco dovrà presentarsi davanti alla giustizia il prossimo 10 dicembre per difendersi da pesantissime accuse: aggressione aggravata nei confronti dell'ex moglie. Secondo quanto emerso sarebbero state individuate alcune prove delle ferite riportate da Sherin Senler. E' quanto riportato dalla Bild, il giocatore rischia fino a cinque anni di carcere ma potrebbe cavarsela con una multa salata.

"Io e Elisabetta Gregoraci abbiamo avuto rapporti intimi, anche dopo che la storia con Flavio Briatore è iniziata. Lo ha tradito con me l'ultima volta dopo un mese che stavano insieme". Sono le clamorose rivelazioni dell'ex manager della showgirl, Francesco Chiesa Soprani, in un'intervista al settimanale Nuovo.

Aumenta la temperatura in Casa, doccia bollente tra due concorrenti: Dayane Mello e Enock. La modella si conferma sempre più sexy, è un'assoluta protagonista della trasmissione. Più tranquillo il fratello di Mario Balotelli, Enock riesce però a conquistare le donne grazie alla sua forma fisica. Il momento sexy ha fatto in poco tempo il giro del web

Periodo di felicità per Belen Rodriguez, dopo gli ultimi problemi di coppia la showgirl ha trovato un altro amore. L'argentina continua a confermarsi sempre più sexy ed è molto seguita sui social. La diretta interessata ha dichiarato di non essere più single, Belen si è fidanzata con l'hair stylist Antonino Spinalbese. Nelle ultime foto figura anche la nuova fiamma, segno che il rapporto procede a gonfie vele. In molti hanno notato la somiglianza con Andrea Iannone.