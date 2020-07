Le notizie del giorno – Calciatore si scontra contro un’auto, paura per la figlia del giocatore di Serie A

Le notizie del giorno – Sono giorni decisivi per il futuro del Milan. I rossoneri cercano di conquistare l’accesso alla prossima Europa League, ma si smuove qualcosa anche a livello societario. Secondo fonti della finanza inglese svelate da ‘Repubblica’ ci dovrebbe essere un incontro tra Bernard Arnault e Gordon Singer. Un ritorno di fiamma per l’a.d. di LVMH, che già nei mesi scorsi era stato accostato ai rossoneri salvo poi smentire le voci. L’apertura del Comune al nuovo stadio nell’area di San Siro e gli annessi spazi commerciali intriga molti potenziali acquirenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Attimi di paura per Jordan Veretout. La figlia del calciatore della Roma, infatti, ha subito un incidente domestico, cadendo dal tapis-roulant. Aalyah, questo il nome della piccola, per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. La madre, Sabrina Merlos, sui social ha postato alcune foto della ferita della figlia, raccomandando: "Se dovessero esserci genitori che hanno un tapis roulant a casa, non dimenticate di scollegarli! È un errore che ho fatto personalmente nel lasciarlo acceso. Mia figlia ci si è arrampicata, caduta e rimasta bloccata mentre il tapis roulant continuava a girare. Attenzione, questo tipo di incidente avviene rapidamente".

"Forza Alessio, non mollare, ti aspettiamo più forte di prima". E' il messaggio pubblicato dal Villalba Ocres Moca 1952, la società di calcio con cui è tesserato Alessio Bari, calciatore rimasto coinvolto in un brutto incidente a Tivoli e ricoverato nel reparto all'ospedale San Giovanni di Roma. Secondo quanto appreso il giocatore era in sella al motorino e stava transitando lungo via Tiburto, quando ha perso il controllo del veicolo e due ruote e si è scontrato contro un'auto. Immediati i soccorsi, Alessio Bari è stato trasportato in ospedale. Tantissimi i messaggi sui social, il calciatore ha un pò tranquillizzato tutti con un messaggio su Instagram.