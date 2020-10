Le notizie del giorno – Calciatore tenta la fuga, le confessioni sullo scandalo in Serie A e la proposta di matrimonio

Le notizie del giorno – Incredibile storia che si è verificata nel mondo del calcio. Un calciatore in fuga per raggiungere la sua Nazionale per la partita di qualificazione mondiale contro la Colombia. Stiamo parlando di Salomon Rondon, attaccante del Venezuela, bloccato in aeroporto prima di partire dal Dalian di Benitez. I cinesi sono in lotta per evitare la retrocessione ed il club ha sfruttato la norma che permette ai club di impedire la partenza per le Nazionali per le misure di contenimento sul Coronavirus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

La decisione di sospendere lo scorso campionato dopo l’inizio della pandemia potrebbe costare cara alla Ligue 1. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ Media Pro, che si era aggiudicata i diritti televisivi, sta chiedendo di negoziare al ribasso la cifra di 780 milioni e minaccia di non pagare la seconda rata da 172 milioni di euro. I club sono nel panico, con l’acqua alla gola e con gli stadi vuoti. Il gruppo MediaPro, due anni fa, bruciò la concorrenza di Canal+ e della qatariota BeInSports ma adesso chiede di riguardare il contratto a causa dei problemi nati dal Coronavirus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

“Vanto un merito, consapevole o inconsapevole, volente o nolente, quello di aver mandato la Juventus in Serie B. Volevamo rifondare il calcio corrotto. Quell’indagine doveva colpire tutte le squadre, compresa il Napoli che poteva essere coinvolto, la seconda squadra che doveva essere esaminata l’Inter, ma L’Espresso pubblicò le intercettazioni ed i telefoni iniziarono a tacere, fu un modo di fermare, volevano evitare che si indagasse su tutto il calcio”. Sono le dichiarazioni a Radio Punto Nuovodi Giandomenico Lepore, ex capo della Procura della Repubblica di Napoli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’attaccante Reginaldo è reduce dalla promozione in Serie B con la maglia della Reggina, adesso ha iniziato una nuova avventura con il Catania. La carriera del brasiliano è stata di primo livello, anche in Serie A è riuscito a fare la differenza. Intervistato da Itasportpress, il calciatore ha parlato della love store con l’ex Velina Elisabetta Canalis, spiegando di essere stato penalizzato dalla relazione. “Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa calcisticamente perchè molti direttori sportivi mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita. Insomma senza rinnegare nulla ma credo proprio che la love story con la Canalis penalizzò la mia carriera anche se poi io ho dimostrato a suo di gol che non ero solo un giocatore da notti in discoteca. Con Elisabetta ormai non ci sentiamo più, lei vive negli Stati Uniti e io in Italia ma non cancello quella avventura e sono stati sette mesi belli”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Elisabetta Canalis.

Il gossip continua ad essere un argomento molto seguito, anche legato al mondo del calcio. E’ finito in prima pagina il calciatore del Psg Neymar, il brasiliano si candida ad essere un grande protagonista con la maglia del club francese, l’obiettivo è raggiungere il massimo risultato in campionato e Champions League. Ma, nel frattempo, inizia a far parlare della sua vita privata. L’ex Barcellona è stato paparazzato in compagnia della bella brasiliana Izabel Goulart. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una bella coppia, lei ex Miss Italia, lui ex calciatore e procuratore sportivo. Sono stati protagonisti anche del programma televisivo Temptation Island, nonostante qualche incomprensione la coppia è uscita dal programma più innamorata di prima. Sui social della conduttrice televisiva è spuntato uno scatto sospetto. La showgirl ha condiviso una foto in cui mostra fiera un anello, regalato probabilmente dal suo fidanzato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.