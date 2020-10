Le notizie del giorno – Calciatore ucciso dai compagni di squadra, ex Milan rescinde ed il tatuaggio

Le notizie del giorno – Un episodio shock si è verificato nel mondo del calcio. Un calciatore è stato massacrato nello spogliatoio, è morto poco dopo in ospedale a causa delle ferite causate dai compagni di squadra. La storia arriva dall’Uganda e riguarda una partita di calcio giocata nel distretto di Lamwo. La vittima si chiama Churchill Owaci, aveva 22 anni. La rissa è scoppiata al fischio finale. Il motivo? E’ veramente clamoroso. Una brutta prestazione in campo, con tanto di errore grossolano che ha provocato un gol. Come riporta Foxsports la situazione è poi degenerata, le accuse nei confronti di Owaci erano quelle di scarso impegno, di aver fatto tardi la notte e di alzare troppo il gomito nella sera precedente al match. E’ stato picchiato a sangue, successivamente trasportato in ospedale, è morto poco dopo per le conseguenze del pestaggio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Incredibile storia dell’attaccante Robinho. L’ex Milan non riesce a trovare un pò di tranquillità, possiede le qualità per essere ancora protagonista ma per un motivo o per un altro non riesce ad esprimersi. Il brasiliano aveva firmato il 10 ottobre il contratto con il Santos per un’avventura che avrebbe potuto regalare soddisfazioni. A distanza di pochi giorni è arrivata la rescissione. “Il Santos e Robinho annunciano che hanno deciso, di comune accordo, di rescindere il contratto firmato lo scorso 10 ottobre al fine di permettere al giocatore di concentrarsi esclusivamente sulle vicende giudiziarie che lo riguardano in Italia”. Il riferimento è ad una condanna per violenza sessuale a 9 anni di carcere nel 2017 per fatti accaduti nel 2013 quando militava nel Milan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una buona notizia in casa Inter, il difensore Bastoni è risultato negativo al Coronavirus dopo l’ultimo tampone. Il calciatore ha potuto riabbracciare la sua fidanzata dopo l’isolamento. Camilla Bresciani ha postato una foto sui social, un lungo bacio e finalmente un pò di serenità dopo la tensione degli ultimi giorni. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Il centrocampista Borja Valero è tornato a Firenze, una scelta personale per un calciatore che può ancora dimostrare tutto il suo valore. E’ in grado di fare la differenza, deve trovare la migliore condizione fisica e poi sarà di nuovo decisivo. La moglie del calciatore Rocio Rodriguez ha confermato l’amore per Firenze, si è tatuata una frase per la città. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.