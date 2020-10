Le notizie del giorno – Caos in Serie A, il gesto dei tifosi e le foto in topless della moglie dell’attaccante

Le notizie del giorno – E’ scoppiato un focolaio al Genoa, sono aumentati i casi positivi al Coronavirus. La decisione, inevitabile, è stata quella di rinviare la partita contro il Torino, valida per la terza giornata del campionato di Serie A. ‘La Stampa’ ha intervistato il centrocampista Radovanovic, ecco quanto rivelato. “Ci siamo allenati, Perin non c’era e poi abbiamo saputo che era positivo. Dovevamo partire nel pomeriggio e invece la partenza è stata rimandata alla mattina dopo. Prima abbiamo fatto due cicli di tamponi. A pranzo ero seduto vicino a Schone, abbiamo parlato a lungo in inglese. Poi il giorno dopo è venuto fuori che anche lui era positivo. Siamo partiti per Napoli, siamo rientrati alla sera. E quando sono arrivato a casa ho iniziato a non sentirmi bene. Ma pensavo fosse solo una mia idea, in fondo sapevo che c’erano stati un paio di positivi e allora poteva essere solo un fatto mentale. Invece…”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Federico Chiesa potrebbe aver giocato l’ultima partita con la maglia della Fiorentina. E’ andata in scena una durissima presa di posizione da parte degli ultras della Fiorentina. Nella sfida di ieri si è verificato lo strappo definitivo. Come riporta la Rosea al calciatore è stato impedito l’utilizzo della fascia di capitano che celebra Davide Astori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La decisione dell’Asl di non far partire il Napoli per la trasferta contro la Juventus ha provocato inevitabili polemiche. La notizia è arrivata dopo la positività di due calciatori azzurri: Zielinski e Elmas. Durissima presa di posizione della Juventus, i bianconeri sono pronti a scendere in campo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Filip Djordjevic è un attaccante del Chievo, il calciatore ha intenzione di trascinare la squadra alla promozione. L’ex Lazio è alla ricerca della stagione della svolta, è un ottimo calciatore ma non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Continua a confermare tutte le qualità, invece, la moglie del calciatore. Jovana Djordjevic è sempre più scatenata sui social, l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha alzato la temperatura. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le bellissime immagini di Jovana.

Continua con grande successo l’edizione del Grande Fratello Vip. Il programma si conferma ancora una volta molto seguito dai telespettatori, c’è grande attesa in vista della prossima puntata. Una sicura protagonista è Dayane Mello, la modella è sempre più sexy. In particolar modo ha fatto il giro del web un video che riguarda proprio la brasiliana. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). In alto la FOTOGALLERY.