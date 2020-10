Le notizie del giorno – Club italiano verso il fallimento, Cristiano Ronaldo positivo e la giornalista incinta

Le notizie del giorno – Arkadiusz Milik è un separato in casa Napoli, gli ultimi giorni di calciomercato sono stati caldissimi con la trattativa sfumata con la Juventus. Il calciatore non è stato inserito nella lista e non può essere convocato, adesso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista a Sportowefakty.pl. “Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le cose, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle squadre che mi hanno cercato ma la verità è che per alcune proposte io avevo dato il via libera ma le squadre in questione non hanno trovato l’accordo con il Napoli e io sono dovuto restare”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Uno storico club italiano è ad un passo dal fallimento: stiamo parlando del Livorno, stanno per andare in fumo 105 anni di storia. La società amaranto non avrebbe versato parte della fideiussione necessaria per salvare la squadra, manca la quota promessa da Cerea Banca. Soltanto l’attuale presidente Raffaele Navvarra e l’ex patron Aldo Spinelli hanno rispettato i propri impegni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus, la conferma è arrivata direttamente dalla Federazione portoghese. E’ la notizia che pubblicano i quotidiani portoghesi A Bola e O Jogo nelle edizioni online. Il calciatore della Juventus era in ritiro con la nazionale portoghese. “È asintomatico e in isolamento”, ha spiegato la federazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nel frattempo è arrivata la reazione anche di Georgina Rodriguez, compagna di CR7. “Sei la mia ispirazione“, ha scritto la modella in una Stories Instagram. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Eleonora Boi è una brava giornalista, è salita alla ribalta grazie alla sua bellezza ma soprattutto per le qualità anche da conduttrice. E’ stata un volto molto famoso della televisione italiana, adesso ha deciso di prendere una pausa. Il motivo? E’ incinta. E’ in arrivo un figlio, come confermano le foto. Qualche settimana fa aveva annunciato ufficialmente la notizia, sempre sui social. Il suo compagno è un famoso cestista, si tratta di Danilo Gallinari. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini di Eleonora Boi.