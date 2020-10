Le notizie del giorno – La confessione dell’ex Juve, la chat con Balotelli e l’attaccante nei guai

Le notizie del giorno – Arrivano pesanti dichiarazioni da parte dell’ex calciatore della Juventus Patrice Evra. Il calciatore francese ha deciso di rispondere per le rime al presidente della Federazione calcistica francese, il terzino non avrebbe gradito alcune dichiarazioni sul tema del razzismo. Attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram Evra ha dichiarato. “Sono obbligato a rispondere a Noel Le Graet. Sono obbligato a parlare dello ‘Chateau’ – Clairefontaine, la Coverciano dei galletti -. Lo sapete cosa succede lì? Quante lettere razziste sono arrivate? Tipo ‘Deschamps, prendi le tue scimmie e vai in Africa’. Ma le abbiamo sempre nascoste. Abbiamo persino ricevuto alcune scatole piene di escrementi. A tavola solitamente ci sono i posti assegnati, eppure mi hanno fatto spostare e mettere in fondo, dove normalmente si sedevano Sakho e Sagna”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono in arrivo grossi problemi per l’attaccante del Psg Neymar. Il calciatore brasiliano è intenzionato a trascinare il club francese in campionato e Champions League, ma adesso deve risolvere qualche situazione fuori dal campo. Nel dettaglio deve 34,6 milioni di euro al fisco spagnolo, è quanto riporta l’agenzia delle entrate spagnola. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La presentatrice Vanessa Incontrada ha deciso di fotografarsi nuda sulla cover di Vanity Fair, è uno scatto contro haters e bullismo che mette in mostra la bellezza della figura femminile, ma che serve anche a mandare un chiaro messaggio per la vita. Lo slogan è “nessuno mi può giudicare”, con il riferimento alla forma fisica non perfetta ma che dimostra comunque tutta la femminilità di una della donne più belle della televisione italiana. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Si conferma in splendida forma, nonostante qualche chilo di troppo, come dimostra la nostra FOTOGALLERY in alto.

Benedetta Pettinari alla ribalta. I tifosi di calcio si scatenano anche sul fronte gossip e nelle ultime settimane hanno iniziato ad apprezzare le qualità della modella. In pochi giorni il numero dei follower è aumentato a dismisura, sono quasi 47 mila i fan su Instagram e ovviamente non mancano like e commenti. E’ una grande tifosa dell’Inter, non sono passati inosservati gli scatti con la maglia nerazzurra, la bella Benedetta è da tempo una grande appassionata di calcio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con gli scatti della bellissima Benedetta.

L’attaccante Mario Balotelli è alla ricerca di una nuova squadra dopo la deludente esperienza con la maglia del Brescia. Il calciatore continua a confermarsi uno dei più importanti talenti italiani, purtroppo non è riuscito ad esprimersi al meglio con le Rondinelle. Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere per alcune situazioni di gossip, il calciatore è spesso al centro delle copertine. L’ultima storia d’amore è stata con Alessia Messina. “La gente non accetta un no come risposta? Perché? Perché continuano a parlare di te anche quando non c’entrano più nulla con te. Per popolarità?”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.