Le notizie del giorno – Le confessioni dell’ex Milan, caso all’Inter e le rivelazioni private sui calciatori

Le notizie del giorno – Adil Rami è stato ad un passo dal ritorno in Italia, alla Reggina. La firma sembrava imminente poi l’inserimento del Boavista che ha fatto la differenza. Il difensore fa molto discutere anche per la vita privata, intervistato a ‘Le Figaro’ ha raccontato alcune situazioni personali. “Se mi fossi comportato meglio avrei fatto una carriera migliore. Sono uscito troppo e con troppe donne e non ho fatto attenzione ai chili di troppo, dormivo poco, magari solo per giocare alla Playstation. Nel 2017, ho perso il contatto con il mondo reale per una settimana. Tra il Festival di Cannes, il Gran Premio di Montecarlo e Los Angeles, non tornavo prima dell’alba, le donne litigavano per me, facevo sempre festa”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il rendimento è dai due volti. Stiamo parlando di Christian Eriksen, ottimo con la Nazionale danese, in difficoltà con la maglia dell’Inter. Adesso si candida per il derby contro il Milan e manda un messaggio al tecnico Antonio Conte, senza risparmiare qualche frecciata. “Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento”, ha detto il centrocampista. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Wanda Nara fa impazzire sempre di più il mondo del web. La moglie dell’attaccante Mauro Icardi è uno dei personaggi più seguiti su Instagram. La bella argentina mette in mostra il fisico, le forme sono mozzafiato. Il rapporto con l’ex Inter prosegue senza intoppi, sono molto uniti nonostante qualche voce del passato su possibili incomprensioni. Si conferma la regina dei social. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Franceska Pepe è stata recentemente eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, è salita alla ribalta anche per le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, sono andati in scena diversi scontri con dettagli personali che sono stati smentiti dalla diretta interessata. Adesso si è raccontata in un’intervista a ‘Chi’, la modella ha svelato anche un particolare legato al mondo del calcio, nel dettaglio sul corteggiamento dei calciatori: “mi è capitato, ma non ho mai corrisposto i loro complimenti”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini.

Raffaela Fico si conferma in versione sempre più sexy. E’ legata al mondo del calcio per l’amore con l’attaccante Mario Balotelli, dalla relazione è nata anche una bambina, Pia. Poi la coppia ha deciso di separarsi, ma il rapporto sembra essere rimasto buono. Nel frattempo la showgirl mette in mostra tutte le sue qualità nel mondo della televisione e sui social infiamma i fan con scatti sexy. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY con tutte le immagini.