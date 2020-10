Le notizie del giorno – Confessioni shock sull’omicidio, la rivelazione di Belen e le foto di Wanda Nara

Le notizie del giorno – E’ Antonio De Marco l’assassino dell’arbitro Andrea De Santis e della compagna Eleonora Manta. Il killer di Lecce è stato arrestato e ha confessato il delitto, svelando anche dei particolari veramente clamorosi. “Il passamontagna mi è stato sfilato da Daniele il quale poi mi ha riconosciuto. Ho sentito gridare “Andrea”. Loro non hanno mai pronunciato il mio nome. Indossavo dei guanti che poi si sono strappati perdendone forse uno solo o un frammento. Dopo aver compiuto il gesto sono tornato a casa mia sita in via Fleming. Ho dormito fino alla mattina successiva. Mi sono disfatto dei vestiti gettandoli in un bidone di un condominio poco distante dall’abitazione. La fodera faceva parte del coltello che ho comprato … Insieme ai vestiti c’erano le chiavi e il coltello acquistato in contanti. La candeggina l’ho acquistata presso un negozio, quella sera portavo al seguito anche uno zainetto di colore grigio con dentro la candeggina, delle fascette ed il coltello nonché della soda. Ho scritto solo due giorni prima i biglietti. Sono andato a trovare Daniele ed Eleonora convinto di trovare entrambi. Quando sono entrato in casa i due erano seduti in cucina”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

A distanza di giorni continua a tenere banco il caso Suarez. Giuseppe Innamorati, l’avvocato difensore di Cinzia Camagna, l’impiegata dell’Università per Stranieri di Perugia indagata per falso in atto pubblico nell’ambito dell’indagine per l’esame di italiano sostenuto dall’ex Barcellona, ha spiegato a Fanpage.it la posizione della sua assistita. “La dottoressa Camagna è un’impiegata di livello B4 e ha eseguito quanto gli è stato richiesto dai suoi superiori senza sapere che fosse un’operazione non regolare. Da parte della signora c’è stato l’adempimento di una richiesta effettuata dai superiori con l’inconsapevolezza di far parte di un’operazione irregolare, secondo quanto contestato dai pm”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Napoli si è sottoposto al secondo giro di tamponi dopo la positività di quasi tutta la squadra del Genoa. I test per il club azzurro hanno dato esito positivo per il centrocampista Pioter Zielinski e di un collaboratore di Giuntoli, Giandomenico Costi. Al momento la partita contro la Juventus è confermata, ma i calciatori dovranno sottoporsi ad un altro giro di tamponi, nella giornata di domani la situazione sarà più chiara. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si scalda l’atmosfera al Grande Fratello Vip. Il programma è sempre più seguito, gli appassionati rimangono incollati al televisore per ammirare le… prestazioni dei concorrenti. Potrebbe presto nascere una nuova coppia all’interno della casa: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’episodio sarebbe successo in piscina, a microfoni spenti l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe dichiarato: “voglio fare l’amore con te…”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

La nuova vita a Parigi procede a gonfie vele. Wanda Nara e Mauro Icardi sono una coppia sempre molto seguita, anche e soprattutto per le voci di gossip. L’attaccante si candida ad essere un grande protagonista con la maglia del Psg, in campionato e Champions League può rappresentare veramente un valore aggiunto. Nel frattempo la moglie del calciatore, Wanda Nara continua a scatenarsi sul web, nelle ultime settimane sono state pubblicate foto che non sono passate inosservate. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini da impazzire di Wanda Nara.

Belen Rodriguez si racconta. La showgirl argentina ha svelato tutti i segreti, più qualche retroscena sulla sua carriera. Intervistata ai microfoni del ‘Fatto Quotidiano’ ha raccontato: “Ancora adesso non ho superato la questione di quel video finito in rete. È un trauma che resta per sempre. La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia e ho perso. La risposta è stata ‘chi dice che non sei stata tu a pubblicarlo’. Io sono andata in lacrime, non sono uscita di casa due mesi per la vergogna anche se non avevo pubblicato nulla”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.