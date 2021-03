Le notizie del giorno, Cristiano Ronaldo chiama Mendes. Crolla lo studio dopo Juve-Porto, l’ultima Balotellata

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere. Il portoghese è legato da un altro anno di contratto con la Juventus, ma l’addio anticipato non è assolutamente da escludere. L’ingaggio di CR7 è pesantissimo, soprattutto in un periodo di crisi iniziato con la pandemia da Coronavirus, in più i risultati non sono entusiasmanti con la Juventus che non è riuscita a vincere la Champions League. Il giornalista de La Verità Gigi Moncalvo ha parlato a Radio Punto Nuovo e le indicazioni sono state a sorpresa: “Ronaldo ha passato ore ed ore al telefono con Jorge Mendes perché non vuol fare più figure di m****, soprattutto contro squadre del suo paese, perché si ripercuotono a livello europeo su sponsor e sulla rivalità con Messi. Mi gioco la mano destra che ha passato ore al telefono CR7 con il suo manager. Ronaldo non c’entra più niente con questa squadra, ma ha ancora un anno di contratto. Vuole evitare che sia la Juventus che si disfi di Ronaldo, ma è Ronaldo che vuole mandare a quel paese la Juventus. Sta iniziando l’operazione di sganciamento, dopo tre anni avari di soddisfazione”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus non può più permettersi Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha un ingaggio pesantissimo per le casse del club bianconero e non è da escludere la cessione in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista nel 2022. Cr7 è ancora un calciatore di primissimo livello e ovviamente non mancano le richieste sul mercato, sono tante le squadre pronte a fare follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. La Juventus dovrà accontentarsi di una cifra relativamente bassa, mentre l’ostacolo più importante per i club è rappresentato dallo stipendio del portoghese. E’ pronto un nuovo assalto di Psg e Manchester United che pensano ad un ritorno di fiamma anche per una questione extra-calcistica: il nome di Cristiano Ronaldo stuzzica sempre la fantasia di possibili nuovi sponsor. Le altre soluzioni sono Stati Uniti, Qatar o Dubai. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Momenti di grade paura al termine della partita di ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Porto. Carlos Orduz ha rischiato veramente grosso, lo studio è crollato ed il giornalista è stato travolto. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nel frattempo ha fatto il giro del web il video di Fernando Saul, speaker ufficiale del Porto che ha scatenato l’ira dei calciatori della Juventus. Sono state pubblicate delle Stories Instagram con l’uomo che insultava pesantemente i bianconeri ed il calciatore portoghese, le immagini sono state successivamente cancellate. “Ci siamo vendicati di Basilea contro i ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo per quello che ha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto. Ora aspetto il video di Dolores (la mamma di CR7, ndr) e degli altri ‘sdentati’ della famiglia”, sono le frasi pronunciate dallo speaker. Poi sono arrivate le scuse, ma la bufera era già scoppiata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche il dirigente dell’Inter Giuseppe Marotta è stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. L’ad nerazzurro è positivo dal 26 febbraio scorso ed è stato trasferito per accertamenti a scopo precauzionale all’Istituto Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono monitorate costantemente e la situazione è tranquilla. Dopo la vittoria nel derby contro il Milan, Marotta si era recato a Roma per prendere parte all’assemblea per l’elezione del presidente Gravina. Con il dirigente ex Juventus anche l’a.d. Corporate Alessandro Antonello, l’avvocato Angelo Capellini e proproo Adriano Galliani, a.d. del Monza attualmente positivo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mario Balotelli si conferma sempre più scatenato anche fuori del campo, il calciatore è stato protagonista dell’ennesima ‘Balotellata’. L’attaccante continua a fare scherzi nei confronti dei compagni, l’ultimo ha portato tantissime reazioni anche tra i tifosi. La vittima è stato l’attaccante Davide Diaw: l’ex Pordenone aveva annunciato grande stima nei confronti del calciatore del Bologna Musa Barrow. Così Balotelli ha pensato bene di riempire i beni personali di Diaw con le figurine del suo idolo: dalle scarpe, all’auto, dal cellulare alle ciabatte. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.