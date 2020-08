Le notizie del giorno – Doppio caso alla Juve, tensione dopo l’eliminazione in Champions e manichini impiccati

Le notizie del giorno – Una retrocessione che brucia per il Perugia. Perché arrivata dopo un playout tiratissimo e conclusosi ai rigori in seguito all’equilibrio nelle due sfide e perché inaspettato soprattutto alla luce del cammino prima del lockdown, con – addirittura – speranze playoff. Il Grifone è retrocesso in Serie C dopo 6 anni e ai tifosi non è andata per nulla giù. Forte contestazione fuori dallo stadio a tal punto da lasciare “blindata” la squadra dentro il Curi per più di due ore. E a giudicare da ciò che si è visto, aveva un senso. Bruttissima l’immagine di quattro manichini appesi ad un cavalcavia fuori dall’impianto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ex difensore della Scozia e dei Rangers Glasgow Tom Forsyth è morto all’età di 71 anni. Soprannominato ‘Jaws’, era approdato ai Rangers dal Motherwell nel 1972. Segnò il gol della vittoria contro i rivali storici del Celtic nella finale di Coppa di Scozia. Per Forsyth 326 presenze con i Rangers durante i suoi 10 anni all’Ibrox, con tre campionati e quattro coppe nazionali vinte. Ha giocato i Mondiali del 1978 con la Scozia e dopo il ritiro ha allenatore per un breve periodo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Primo movimento sul fronte mercato per la Juventus (dopo l’arrivo di Kulusevski e lo scambio Pjanic-Arthur): la rescissione del contratto con Matuidi. E’ una boccata d’ossigeno per i bianconeri che si liberano di un ingaggio pesante. Ma deve fare i conti con due casi, difficili da risolvere. La Juventus vorrebbe risolvere il contratto anche con Gonzalo Higuain ed il centrocampista Khedira, ma la situazione è molto complicata. Jorge Higuain, papà di Gonzalo, ai microfoni di Planeta 947 ha messo le cose in chiaro: “È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare in qualsiasi altro posto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Se in casa Barcellona monta rabbia, tristezza, frustrazione, delusione, in quella delle rivali non può che vigere l’ironia e lo sfottò, calcisticamente parlando. Non avviene solo in Italia, ovviamente. Avviene anche in Spagna. Blaugrana presi di mira sui social, dopo la clamorosa sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco, insieme al suo personaggio più rappresentativo: Leo Messi. Tanti i meme divertenti sul web, sfoglia la FOTOGALLERY in alto.