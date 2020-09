Le notizie del giorno – Due ex calciatori nei guai, giallo in Serie A e la promessa bollente in casa Balotelli

Le notizie del giorno – Il calciatore del Milan Rafael Leao è risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante si trova in quarantena, come confermato dal diretto interessato rispondendo sui social ad un amico su Twitter: “Colpa della quarantena”, i rossoneri non hanno smentito l’isolamento domiciliare del giocatore, riporta l’Ansa. Il portoghese è assente da Milanello dalla scorsa stagione calcistica e non ha avuto contatti con il resto della squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Atalanta si prepara per l’inizio della prossima stagione, la squadra di Gasperini ha ottenuto qualche giorno in più dopo gli impegni tra campionato ma soprattutto Champions League. Ieri Zingonia si è presentata quasi a ranghi completi, dopo i nazionali e Ilicic hanno fatto rientro anche Zapata e Palomino, la cui assenza nel primo periodo di preparazione, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, ha da subito fatto supporre una positività al Covid, mai ufficializzata dal club per motivi di privacy. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Metzelder ha confessato il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico”. E’ quanto riportato dalla stampa tedesca, l’ex calciatore avrebbe confessato dopo la conferma delle accuse di qualche giorno fa. Metzelder era stato trovato in possesso di 297 file e avrebbe inviato 29 di queste immagini e video tramite WhatsApp a tre donne. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ex giocatore di Barcellona e Inter Samuel Eto’o è accusato di non aver pagato gli alimenti (circa 20.000 euro) per mantenere il figlio Etienne, calciatore delle giovanili del Real Oviedo. Samuel aveva avuto una relazione con la madre del ragazzo, Marián Pineda, in occasione della sua permanenza da giocatore a Maiorca. La donna ha raccontato di aver sorpreso Eto’o con un’altra e che il figlio avrebbe subito “le umiliazioni e le assenze di suo padre”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è partita col botto. Non in termini di ascolto, “solo” 18,99% di share, ma la temperatura si è già alzata. Bollino rosso per le dichiarazioni di Dayane Mello, modella brasiliana: “Girerò nuda a casa”. E c’è già chi ha posato gli occhi sulla bella 31enne. Si tratta di Enock Balotelli, fratello del calciatore Mario, anche lui concorrente dell’edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini eloquenti di Dayane Mello.