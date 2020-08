Le notizie del giorno – Effusioni di Balotelli con la turista, il calciatore perde la testa e sanzione alla Juve

Le notizie del giorno – Forse il 2006 gli brucia ancora. Non c’è altra spiegazione. Domenech. Raymond Domenech. Non è un omonimo, è proprio lui. Anche perché su Twitter la foto è sua e c’è anche il visto blu. Quello dei “famosi”. Peccato che a lui sia rimasto solo questo. Cosa? Aggiungere insignificanti dettagli su Twitter ad un breve commento su Atalanta-PSG. Se proprio avesse voluto, avrebbe potuto limitarsi a complimentarsi con i francesi per la vittoria in extremis ieri sera in Champions. E invece no. “Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasparini (scritto proprio così, ndr) per i suoi cambiamenti a fine partita. A dimostrazione che la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici resta una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ci sta che i tifosi non siano contenti delle prestazioni della loro squadra del cuore. Ma in questo caso si è esagerato, sia nella provocazione che nella reazione. L’episodio è successo a Pescara, sul lungomare, e a riportare i dettagli dell’accaduto è ‘Il Centro’. Un tifoso del Delfino ha rivolto un epiteto offensivo all’indirizzo del centrocampista Alessandro Bruno, che passava in automobile. Un insulto che non è andato giù al calciatore, che è sceso dalla macchina ed ha scatenato la sua violenta reazione sul giovane: due pugni in pieno volto e un ceffone dietro la nuca. Il 22enne è finito al Pronto Soccorso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’esperienza con la maglia della Juventus è stata dai due volti per Medhi Benatia, poi il trasferimento ai qatarioti dell’Al-Duhail, l’operazione potrebbe però costare cara al club bianconero. Secondo quanto riporta calciomercato.com la Vecchia Signora è stata sanzionata con 40 mila franchi svizzeri di ammenda. Il motivo? Una clausola irregolare che avrebbe impedito così di rinforzare delle dirette concorrenti. Nell’accordo è stato inserito un obbligo anomalo, contrario alle normative Fifa, ovvero che l’Al-Duhail fino al 2021 non può cedere Benatia a Napoli, Roma, Milan, Inter e Lazio, oltre che al Paris Saint Germain, in caso contrario i qatarioti dovrebbero pagare una penale di 5 milioni. La sentenza risale a quasi un anno fa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dopo la delusione con la maglia del Brescia, l’attaccante Mario Balotelli è alla ricerca di un nuovo progetto per provare a ripartire. Improbabile un’offerta da parte di una squadra ambiziosa, il calciatore potrebbe così trasferirsi all’estero. Nel frattempo si scatena dal punto di vista passionale, SuperMario continua a confermarsi come un latin lover. L’attaccante si sta rilassando tra l’Italia e la Spagna. A Marbella ha fatto colpo con una turista, come testimoniano le foto pubblicate da ‘Chi’ Balotelli si è lasciato andare in strada tra baci infuocati e abbracci. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.