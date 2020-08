Le notizie del giorno – Ex calciatore operato d’urgenza per un tumore, 4 casi in Serie A e novità su Ibra e Ilicic

Le notizie del giorno – Spiragli positivi per Josip Ilicic, seppur sia da prendere ancora tutto con le pinze. L’attaccante dell’Atalanta, dopo i recenti problemi e il ritorno in Slovenia per stare lontano da tutto e tutti, è tornato in Italia, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Il calciatore nerazzurro vuole recuperare senza fretta in vista della nuova stagione, prendersi tutto il tempo necessario affinché essere integro mentalmente e fisicamente. Potrebbe rientrare a Zingonia per fine settembre e magari essere di nuovo in campo a novembre. Nel frattempo, sempre secondo quanto rivela la rosea, Ilicic sarebbe stato pronto a fare una sorpresa ai suoi compagni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Settimane d'ansia e preoccupazione per Michael Ballack. L'ex centrocampista del Chelsea è stato infatti operato d'urgenza per un tumore alla schiena. Come riporta il quotidiano tedesco Bild, il 43enne aveva scoperto la malattia cinque settimane fa circa. I medici, dopo una serie di controlli, gli hanno comunicato la presenza di un tumore vicino al midollo spinale, decidendo così per l'operazione immediata. Secondo le indiscrezioni, l'intervento è stato delicato ma sarebbe andato per il meglio.

"Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra". E' questa la breve nota pubblicata dai canali social del Napoli che informano circa la positività dell'attaccante di proprietà azzurra ma in prestito alla Spal fino a fine stagione.

"Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell'attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti".

"Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra".

La bella Diletta Leotta è sempre chiacchierata, soprattutto per quanto riguarda questioni di gossip. Le ultime notizie hanno infiammato i tifosi di calcio, si è parlato di un presunto flirt con l'attaccante Zlatan Ibrahimovic. Diletta ha deciso di fare chiarezza tramite alcuni suoi portavoce al tabloid britannico Sun: "Non c'è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale".