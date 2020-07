Le notizie del giorno – Ex calciatore scomparso da 15 giorni, Zaniolo nella bufera e la verità su Ilicic

Le notizie del giorno – Rispunta fuori una clamorosa idea. E pensare che nessuno immaginava di doverne più parlare. Sì, perché il periodo in cui si vociferava di divisioni in gironi, di Serie A nell’anno solare o di playoff sembrano lontani. “E proprio pensando all’Europeo – scrive il Corriere della Sera – l’idea sarebbe quella di snellire la stagione, liberando qualche data. Il Consiglio federale, grazie al decreto Rilancio, ha il potere di cambiare il format. Se il campionato non dovesse partire il 12 settembre, o al più tardi il 19, non ci sarebbero sufficienti finestre per completare le 38 giornate in programma, a meno di rinunciare alla settimana prevista di ferie natalizie. In caso di rinvio, Gravina potrebbe accelerare la rivoluzione. Si parla di serie A divisa in 5 gironi da 4 squadre o in due gironi da 10 con le prime 12 ai playoff e le ultime 8 ai playout. Questa sarà la settimana della verità”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). (ANCHE DE LAURENTIIS APRE ALLA POSSIBILITA’)

Pablo Daniel Osvaldo è sparito. Nessuna notizia dell’attaccante argentino da 15 giorni e la sua avventura con il Banfield, iniziata lo scorso 3 gennaio, può già ritenersi conclusa. Dopo tre anni e mezzo di inattività, passati tra esibizioni con la sua band e balli, l’argentino aveva provato a ripartire. Ma Oscar Tucker, vicepresidente del Banfield, lo ha liquidato, poiché Osvaldo è irreperibile da 15 giorni. Sei mesi in cui sono arrivati due infortuni (uno strappo e un’infiammazione agli adduttori) e soli 62 minuti giocati senza lasciare tracce. Poi la pandemia e il lungo stop. Osvaldo non ha presenziato nemmeno alle sessioni di allenamento individuali organizzate attraverso ‘Zoom’ dal tecnico del Banfield. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un caso dichiarato di positività al Covid-19 da parte di un calciatore del Real Madrid. E’ lo stesso club spagnolo ad annunciarlo attraverso una brevissima nota sul proprio sito ufficiale: si tratta di Mariano. Ecco di seguito. “Dopo i test COVID-19 effettuati individualmente sulla nostra prima squadra di calcio ieri dal Real Madrid Medical Services – si legge – il nostro giocatore Mariano ha dato un risultato positivo. Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si sta per concludere una stagione con gioie e qualche nube per Nicolò Zaniolo. Adesso è scoppiato un nuovo caso. Il giocatore è stato ‘beccato’ senza mascherina e con la sigaretta in bocca, ieri si è concesso qualche momento di relax in discoteca. In tutte le foto, in compagnia anche dell’ex Roma Luca Pellegrini, non indossava la mascherina e non sembrava mantenere il distanziamento. Poi è spuntata anche una sigaretta e non sono mancate le polemiche. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Quando chiamato in causa ha risposto in modo clamoroso, con prestazioni e gol incredibili che hanno portato tanti punti alla sua squadra. Stiamo parlando di Josip Ilicic, grande talento condizionato nell’ultimo periodo da qualche problema. “Gli siamo tutti vicini”, aveva detto qualche giorno fa il tecnico dell’Atalanta Gasperini. All’inizio si pensava ad un infortunio, poi ad una scarsa condizione fisica. Ma, secondo Gianluca Di Marzio alcuni problemi personali ne stanno condizionando la condizione atletica e psicologica. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La sessione di calciomercato non è ancora partita ufficialmente, ma le dirigenze non stanno di certo a guardare con l’obiettivo di piazzare colpi a prezzi vantaggiosi. La situazione economica è difficile dopo l’emergenza Coronavirus, si lavorerà principalmente a scambi per le medie e le piccole. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

LAZIO – Il club bianconceleste è scatenato per la prossima stagione. Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid in prestito al Levante è sempre più vicino. Pronto un contratto quinquennale con un ingaggio che oscilla tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni annui. E’ un attaccante. Secondo voci dall’estero il presidente Lotito avrebbe chiesto informazioni per David Silva, l’ex City sarebbe un colpo eccezionale.

ESTERO – Secondo Sport tre squadre si contenderanno Philippe Coutinho, brasiliano di proprietà del Barcellona: si tratta di Arsenal, Tottenham e Leicester. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY con tutti i calciatori protagonisti del mercato.