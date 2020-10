Le notizie del giorno – Ex Juventus nella bufera, lite nello spogliatoio e attaccante in prigione

Le notizie del giorno – Claudio Marchisio è stato per molto tempo un punto di riferimento per i tifosi della Juventus, adesso è finito nella bufera per alcune dichiarazioni. L’ex centrocampista bianconero intervistato da Rai 3 ha parlato della vicenda Juventus-Napoli, partita rinviata. “Juve-Napoli era un problema perché il Napoli aveva giocato appena pochi giorni prima col focolaio del Genoa, la salute degli atleti non è protetta. Lo spogliatoio diventa una famiglia conosci persone da paesi e religioni diverse si instaura rapporto di fiducia. Tornassi indietro avrei voluto prender io posizione e difendere i diretti interessati”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Emerge un retroscena sulla partita di campionato tra Manchester United e Tottenham, sfida conclusa con il clamoroso risultato di 1-6. Partita veramente da dimenticare per i Red Devils, adesso arrivano anche dei retroscena che potrebbero portare delle conseguenze nel futuro. Nell’intervallo e sul punteggio già indirizzato sull’1-4 si sarebbe verificato un momento di tensione. Secondo quanto riporta The Mirror, ci sarebbe stata un’accesa discussione fra l’allenatore Solskjaer e Bruno Fernandes. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Una nuova disavventura per l’ex Serie A Nicki Bille Nielsen, ex Reggina. Nel corso della sua carriera è stato protagonista di diversi ‘colpi di testa’ che hanno limitato il potenziale tecnico del calciatore. Lo scorso anno era stato condannato a quattro mesi di prigione dopo aver minacciato un ciclista con una pistola ad aria compressa, minacciato un’infermiera e posseduto 0,26 grammi di cocaina. Adesso secondo voci provenienti dalla Polonia all’ex amaranto è stato imposto di nuovo il carcere. Il motivo? Ha bevuto una birra in casa nonostante questo gli fosse stato proibito. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arriva un coming out nel mondo del calcio. La rivelazione è arrivata direttamente da Carolina Morace, una delle più forti calciatrici italiane nella storia. Adesso ha parlato della vita sentimentale in un’intervista al Corriere della Sera. “Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova. Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

E’ sempre più bollente l’atmosfera al Grande Fratello Vip. Le concorrenti si confermano sempre più sexy e sul web è salito alla ribalta un bacio saffico tra due concorrenti. Le protagoniste sono state ancora loro: Dayane Mello e Adua Del Vesco. Le due hanno legato moltissimo, l’amicizia continuerà anche fuori dalla casa ma nel frattempo si sta trasformando in qualcosa di più. Si stanno lasciando andare, anche dal punto di vista fisico. I vip hanno organizzato un sabato sera in giardino, Dayane e Adua hanno trascorso la serata appiccicate. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.