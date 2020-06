Le notizie del giorno – Ex portiere scopre la Sla, morto giovane calciatore, la Top 11 di Mia Khalifa

Le notizie del giorno – Notizia shock dalla Spagna. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Marca’, Juan Carlos Unzué annuncerà oggi che soffre di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). L’ex portiere e allenatore di 53 anni farà una dichiarazione in cui annuncerà che combatterà fino alla fine, consapevole che per questa malattia non esiste ancora una cura. La SLA colpisce molti ex calciatori. Emblematico il caso di Stefano Borgonovo. Una malattia che atrofizza i muscoli, portando il malato sulla sedie a rotelle, impossibilitato a muoversi e a parlare. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un lutto ha colpito il mondo del calcio. Un arresto cardiaco è risultato fatale per Alessandro Bettini, classe 1987, giocatore di calcio in Prima Categoria nel Cso Offanengo. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali avrebbe avuto una crisi respiratoria. Era un atleta molto apprezzato, aveva militato prima nella Doverese e nel Monte, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Spinese. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il portiere del Leeds United, Kiko Casilla è stato squalificato per 8 giornate per presunti insulti razzisti ai danni di Jonathan Leko, calciatore del Charlton, durante la sfida giocata lo scorso 28 settembre. Ecco quanto dichiarato dall’estremo difensore a ‘A Diario’, “Sono stato sanzionato per una “intuizione”, senza alcuna prova”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stati registrati 5 nuovi casi positivi al Coronavirus. Il Saint-Etienne ha comunicato che, tramite un messaggio pubblicato sui profili social, sono state riscontrate positività, 3 della squadra professionistica. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

