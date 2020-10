Le notizie del giorno – La fuga dell’allenatore, Cristiano Ronaldo furioso e le novità dalle Wags

Le notizie del giorno – E’ una situazione sempre più delicata in casa Foggia. In primo piano a tenere banco è la possibile cessione societaria, si pensa anche alla stagione ma i punti interrogativi sono tantissimi. Già prima dell’inizio del campionato è arrivata la rottura con l’allenatore Capuano, al suo posto Maiuri. Adesso potrebbe arrivare la clamorosa rottura anche con il secondo tecnico. Nella giornata di ieri Maiuri non si è presentato per l’allenamento. Il motivo? Divergenze sul mercato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Emerge un retroscena che riguarda Cristiano Ronaldo. Tutto è nato dalla partita di campionato contro il Napoli, il match non è andato in scena perché il club azzurro non si è presentato a Torino dopo le positività al Coronavirus. Sono risultati positivi anche due membri della Juventus. I calciatori sarebbero dovuti restare in isolamento al J Hotel fino all'ok dell'Asl di Torino. Secondo quanto riguarda la 'Gazzetta dello Sport' Ronaldo non ha voluto rinunciare in nessun modo alla partita amichevole del Portogallo contro la Spagna. Il calciatore si è sfogato con la dirigenza davanti ai compagni.

Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci ha scritto un messaggio sui social che ha incuriosito gli amanti del mondo del gossip. “L’attesa, si sa, cambia. Fa da lente d’ingrandimento e allo stesso tempo da selezionatrice darwiniana.

Ingrandisce ciò che di piccolo si sta aspettando e porta all'estinzione quello che invece, dell'attesa non è degno di farne parte. L'attesa in maniera silenziosa funge da guida. Ti porta dove tu, attendendo, non immagini nemmeno di andare. L'attesa ti manda giù, in momenti di sconforto, nascondendoti il suo frutto. E poi, ti riporta su, tra l'euforia con uno spicchio di sole dopo una notte alla guida.

Negli ultimi giorni sono circolate voci si un divorzio tra Radja Nainggolan e la moglie. Claudia Lai aveva annunciato la vittoria contro la malattia, adesso ha aggiornato la situazione dopo un nuovo controllo: "ahimé questa non ha avuto proprio l'esito che mi aspettavo… dovrò fare una risonanza per capire meglio chi è questo intruso da 12,4 mm che ha preso possesso del seno sinistro… Voglio essere comunque positiva, come sempre, ma se così non dovesse essere, sono consapevole di quello che dovrò affrontare…".

"Vogliamo mandare un bacio a Charlotte Caniggia che è risultata positiva al Covid-19. Ieri le faceva un po' male la testa, oggi ha fatto il tampone e poco fa è stato confermato che è positivo. Aveva anche un po' di dolori al corpo, quindi è in isolamento", è quanto comunicato dal famoso conduttore argentino Angel De Brito."Ovviamente lei e tutta la sua squadra sono in isolamento. Le mandiamo un bacio, spero che tu lo superi velocemente Charlotte. Ti vogliamo molto bene e speriamo che tu possa tornare in pista quando starai bene", il riferimento è allo show "Cantando 2020".