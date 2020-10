Le notizie del giorno – Furia Conte, due calciatori morti in un incidente e la scena sexy al GFVip

Le notizie del giorno – L’Inter è reduce da una prestazione molto convincente in campionato, i nerazzurri hanno dominato in lungo ed in largo nella sfida contro il Benevento. Al fischio finale e dopo aver analizzato il match, il tecnico Conte ha deciso di sfogarsi. “Bravi i ragazzi perché il Benevento veniva da una vittoria in casa della Sampdoria, c’è stata voglia e determinazione. La strada è lunga e c’è tanto da lavorare”. “Io ho chiesto prudenza alla società nei proclami? -la risposta dell’allenatore ad una domanda di Sky Sport è stata netta– Non inventate cose che non stanno né in cielo né in terra”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nella notte si è verificata una vera e propria tragedia. Un incidente è costato la vita a due calciatori: il 39enne Simonluca Agazzone e il 32enne Matteo Ravetto. L’impatto è andato in scena poco prima del casello di Romagnano-Ghemme, al Km 139, in direzione Gravellona Toce. Sull’auto viaggiavano i due uomini più un terzo amico, dopo lo scontro con due cinghiali il mezzo è finito fuori strada. Immediato l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Per i due calciatori non c’è stato nulla da fare, il terzo coinvolto è finito all’ospedale in codice giallo. Agazzone aveva un passato nelle giovanili del Milan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Giorno felice per Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di “Temptation Island” ha dato alla luce il suo primo figlio con il calciatore Francesco Fedato, è nato Tommaso. La conferma è arrivata direttamente dall’attaccante attraverso una Storia tramite il suo account Instagram: “Benvenuto al mondo Tommaso – 30/09/2220”. Sara aveva annunciato la gravidanza in un’intervista, ieri il messaggio del lieto evento sui social. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Sara Affi Fella e di Fedato.

Grande successo per il Grande Fratello Vip, l’edizione è seguita da tantissimi appassionati e sta riscontrando molto interesse. Una sicura protagonista è Dayane Mello, una delle ragazze più belle presenti all’interno della casa. E’ finita alla ribalta anche per alcune voci di gossip che riguardano l’attaccante Mario Balotelli, la modella non ha nascosto l’interesse verso il calciatore. I momenti sexy non sono passati inosservati. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto di Dayane Mello.

Arturo Vidal è stato protagonista nella ripresa della partita del campionato di Serie A contro il Benevento, la squadra di Antonio Conte vola a punteggio pieno in classifica e, insieme alla Juventus, è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Sarà decisivo anche il contributo del cileno, l’ex Barcellona è in grado di garantire personalità e cambio di passo ad un centrocampo già molto competitivo e che può contare già su valide alternative. Lady Vidal, Sonia Isaza continua a far impazzire il mondo dei social. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.