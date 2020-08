Le notizie del giorno – L’incubo del calciatore di Serie A, il caos all’Inter e il bel messaggio di Ilicic

Le notizie del giorno – Due settimane di inferno quelle vissute da Gianluca Mancini e sua moglie Elisa, in silenzio, di nascosto. Due settimane di paura, ma adesso la coppia ha ritrovato il sorriso. Con un post su Instagram Elisa ha raccontato dei problemi avuti dalla piccola Ginevra, primogenita, nata prematura lo scorso 18 luglio e rimasta in ospedale lontano da mamma e papà fino a ieri. “Sei nata e subito ti hanno portata via da noi e solo dopo 14 giorni infiniti di ansie e paure, di mille viaggi all’ospedale, di speranza, di dolore e di domande senza risposta, sei arrivata nella tua nuova casa”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Al termine del match perso contro l’Inter, l’Atalanta si è riunita in campo per una foto di gruppo e per festeggiare la qualificazione in Champions League. Nella foto è spuntata una maglia di Josip Ilicic, out da molte settimane e attualmente in Slovenia per problemi personali. Il fantasista della Dea è tornato a postare sui social dopo una ventina di giorni dall’ultima volta e si è voluto complimentare con i compagni e ringraziare tutti per il supporto e l’affetto mostratogli in questo momento difficile. “Grandi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Credo che, se ci fosse stata la necessità, l’Inter lo avrebbe difeso. Tutti questi attacchi non li ho visti. La squadra ha avuto momenti belli e altri meno. Ci sono allenatori che credono di essere padroni dei club, invece sono dei dipendenti. Facciano gli allenatori e basta. Poi dico a Conte: ‘Antonio, non hai ancora vinto nulla’. Se fossi Zhang lo chiamerei a rapporto ed esigerei delle scuse. Gli allenatori passano, l’Inter rimane”. A parlare così, ai microfoni di Sport Mediaset XXL, è Francesco Graziani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le dichiarazioni che hanno fatto rumore. Nella giornata di ieri si è concluso il campionato dell’Inter, la squadra di Antonio Conte ha terminato la stagione al secondo posto dopo il successo contro l’Atalanta, ad un solo punto dalla Juventus. Nel complesso è stata un’annata positiva per i nerazzurri, il giudizio sarà completo al termine dell’Europa League. L’ex Ct della Nazionale ha tirato fuori il massimo da questa squadra, ma non gli basta, vuole provare ad essere competitivo per vincere lo scudetto. E come al solito sono arrivate le reazioni social, c’è chi difende l’allenatore e chi lo critica. “Lo sfogo di Conte risale a 1 anno fa, quando capì di aver firmato per promesse mai mantenute”, scrive un utente. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi dai social.