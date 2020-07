Le notizie del giorno – L’indiscrezione su Messi, l’annuncio e lo sbarco della moglie dell’attaccante in Italia

Le notizie del giorno – A memoria, probabilmente, non era mai successo. Cosa? Che si parlasse con così tanta insistenza di Leo Messi per fatti non di campo. Di lui, da 15 anni circa a questa parte, siamo abituati a sentirne parlare per quello che fa sul rettangolo verde, per le giocate, per i grandi e numerosi gol, per le vittorie e i titoli conquistati. Quest’anno, da mesi, il suo nome è accostato ai media quasi soltanto per i problemi con il Barça e per un possibile, clamoroso, addio. L’’ultima news in ordine di tempo riguarda l’acquisto di una casa a Milano, nei pressi di Porta Nuova, vicino la sede dell’Inter, da parte del padre, Jorge Messi (procuratore della ‘Pulce’). A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Filippo Grassia su Radio Rai. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO E LA REAZIONE DEI TIFOSI).

Un annuncio importante, un altro passo verso un ritorno ad una normalità comunque controllata e parziale. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, nel corso di un’intervista rilasciata al Gr1 Rai, ha affermato che “a settembre i tifosi saranno di nuovo allo stadio. Ovviamente, il tutto, nel rispetto delle necessarie precauzioni e se la curva epidemiologica ce lo consentirà. Quindi non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono ore caldissime sul fronte calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si muovono per anticipare i tempi. La sessione non è ancora partita ufficialmente, ma già alcune trattative possono considerarsi nella fase finale. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio in Italia e non solo.

NAPOLI – Il club azzurro ha definito il colpo Osimhen. La dirigenza ha limato, nella giornata di oggi, gli ultimi dettagli. Si tratta di un colpo record per il presidente De Laurentiis, l’attaccante dovrà rispondere sul campo.

PANCHINE – E’ arrivata la svolta per quanto riguarda la panchina della Spal per la prossima stagione: si è deciso di separarsi da Gigi Di Biagio, il percorso dell’ex allenatore dell’Under 21 è stato deludente.

Sempre sul fronte allenatore, Eusebio Di Francesco potrebbe trasferirsi in Spagna, contatti con alcuni club della Liga spagnola.

La Sampdoria ha intenzione di blindare l’allenatore Ranieri, protagonista di un percorso molto importante che ha portato alla salvezza. Si sta lavorando per un contratto fino al 2022. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

MOGLIE LAFFERTY – La Reggina ha piazzato il secondo grande colpo di calciomercato. Il club amaranto ha ottenuto la promozione nel campionato di Serie B dopo una stagione molto importante, il dominio è iniziato già dalle prime giornate e dopo il lockdown è stato ufficializzato il salto di categoria. La dirigenza si è subito messa in contatto per costruire una squadra ancora più forte, il primo colpo non ha bisogno di presentazioni, si tratta di Jeremy Menez, ex calciatore di Milan, Roma e Psg. E' arrivata anche l'ufficialità del secondo innesto, Kyle Lafferty ex Palermo e reduce da stagioni altalenanti. Adesso può tornare ad alti livelli e trascinare i calabresi verso la Serie A. A Reggio sbarca anche la sexy moglie. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).