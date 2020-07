Le notizie del giorno – Lite tra compagni, l’attaccante di Serie A scrive a Diletta Leotta e insulti sessisti

Le notizie del giorno – Animi tesi in casa Tottenham, anche se tutto sembra essersi risolto per il meglio. E ad aiutare è anche stato il risultato: 1-0 all’Everton, è bastata un’autorete di Keane al 24′. Come detto, però, scintille all’intervallo: il portiere Lloris, al duplice fischio, si è avvicinato minacciosamente a Son e il coreano ha risposto per le rime. Il motivo starebbe in un mancato rientro difensivo dell’attaccante che ha mandato su tutte le furie l’estremo difensore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fa ancora molto discutere la disavventura capitata a Franck Ribery, che si è trovato la casa svaligiata al suo rientro dopo la vittoriosa trasferta di Parma. L’attaccante viola, poi, si è sfogato sui social con un messaggio che lascia intendere un possibile addio a fine stagione. In tutto ciò, gli ultras viola non l’hanno presa bene. Non gli è andato giù il modo in cui il francese ha parlato della città toscana. E così, come si legge dalle colonne de Il Giornale, i tifosi viola si sono scagliati contro il proprio calciatore: “Caro Franck, capiamo lo choc, ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Bestemmie ed insulti razzisti e sessisti pesantissimi contro una donna. C’è, purtroppo, tutto questo in un VIDEO di pochi secondi pubblicato da un calciatore del Monregale Calcio, Marco Rossi. La donna in questione si sarebbe lamentata con il ragazzo per alcuni danni alla sua auto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il TAS di Losanna ha rigettato la richiesta del Santos di ottenere dal Barcellona un risarcimento di 61.295.000 euro per danni in occasione del trasferimento di Neymar, ritenuto illegale dai brasiliani. Il tribunale ha invece stabilito che il contratto tra il giocatore e il club paulista è stato rescisso di comune accordo e che il Barça non ha commesso nessuna violazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Siparietto social che ha scatenato gli utenti. Motivo? Basta citare i protagonisti: Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. La prima, molto attiva su Instagram, ha postato una foto dopo essersi allenata: “E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax… ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi!”, ha scritto. L’attaccante del Milan ha commentato: “Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Diletta Leotta.